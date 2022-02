Europa League 21/22 im TV und Stream: Wer zeigt welches Spiel?

Zwei deutsche Mannschaften haben sich als Gruppensieger für das Achtelfinale in der Europa League qualifiziert, die zwei "Champions-League-Absteiger" Borussia Dortmund und RB Leipzig sind schon in der Zwischenrunde gefordert. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Wann wird in der Europa League gespielt?

Die Gruppenphase ging vom 16. September 2021 bis zum 9. Dezember. Am 17. Februar 2022 begann die K.o.-Phase, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla. Gespielt wird in der Regel donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr.