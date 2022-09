Europa League und Conference League: Wer zeigt welches Spiel?

Zwei deutsche Mannschaften sind in der Saison 2022/23 in der Europa League vertreten. Der 1. FC Köln ist in der Europa Conference League gefordert. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

In der vergangenen Saison wurde die Europa League zu einem Highlight für deutsche Fußball-Fans: Eintracht Frankfurt schaffte es bis ins Finale des Wettbewerbs und holte sich schließlich sogar den Titel. Die Hessen dürfen deshalb nun in der Champions League antreten. In der Europa League sind in diesem Jahr der SC Freiburg und Union Berlin die deutschen Vertreter. In der Europa Conference League, die in ihre zweite Saison geht, ist der 1. FC Köln dabei.

Wer zeigt die Europa League? Die Spiele der Europa-League-Saison 2022/23 sind bei Streaming-Anbieter RTL+ (ehemals TVNOW) zu sehen. Die RTL-Gruppe hat die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League erworben und zeigt pro Spieltag ausgewählte Highlight-Spiele, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Mindestens ein Spiel mit deutscher Beteiligung pro Spieltag (Europa League oder Conference League) läuft auch im Free-TV bei RTL oder Nitro. Das gilt auch für das Finale.

Wer zeigt die Conference League? Auch die Rechte für die Conference League liegen bei der RTL-Gruppe. Auch aus diesem Wettbewerb sind ausgewählte Highlight-Spiele, darunter alle mit deutscher Beteiligung, bei RTL+ zu sehen. Wenn RTL das jeweilige Spiel des deutschen Vertreters in der Conference League als attraktiver als ein Europa-League-Spiel einschätzt, sind auch in der Conference League Übertragungen im Free-TV möglich.

Wann wird in der Europa League gespielt? Die Gruppenphase geht vom 8. September 2022 bis 3. November. Das Finale findet am 31.5.2022 in Budapest statt. Die Spiele sind in aller Regel donnerstags um 18.45 Uhr und 21 Uhr.

Wann wird in der Conference League gespielt? Die Spiele der Conference League werden in der Gruppenphase und der K.o.-Phase parallel zur Europa League ausgetragen. Lediglich das Finale findet an einem anderen Termin statt. Es wird am 7. Juni in Prag ausgetragen.

Welche Spiele laufen bei RTL, Nitro und RTL+? Pro Spieltag läuft in der Regel ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Gewählt wird aus den möglichen Paarungen in Europa League und Conference League.

Am 1. Spieltag zeigte RTL den SC Freiburg live gegen Qarabag Agdam, am 2. Spieltag die Partie des 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko. Am 3. Spieltag hat sich RTL erneut für das Spiel der Kölner, diesmal gegen Partizan Belgrad, entschieden. Für die weiteren Spieltage gilt: Spiele um 21 Uhr haben bessere Chancen auf eine Übertragung im Free-TV als die frühen Spiele um 18.45 Uhr.

Spielplan und Übertragung der deutschen Mannschaften SC Freiburg 1. Spieltag, 8.9., 21 Uhr: SC Freiburg - Qarabag Agdam (2:1)

2. Spieltag, 15.9., 18.45 Uhr: Olympiakos Piräus - SC Freiburg (0:3)

3. Spieltag, 6.10., 21 Uhr: SC Freiburg - FC Nantes (RTL+)

4. Spieltag, 13.10., 18.45 Uhr: FC Nantes - SC Freiburg (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

5. Spieltag, 27.10., 21 Uhr: SC Freiburg - Olympiakos Piräus (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

6. Spieltag, 3.11., 18.45 Uhr: Qarabag Agdam - SC Freiburg (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro) 1. FC Union Berlin 1. Spieltag, 8.9., 18.45 Uhr: Union Berlin - Royale Union Saint-Gilloise (0:1)

2. Spieltag, 15.9., 21 Uhr: Sporting Braga - Union Berlin (1:0)

3. Spieltag, 6.10., 18.45 Uhr: Malmö FF - Union Berlin (RTL+)

4. Spieltag, 13.10., 21 Uhr: Union Berlin - Malmö FF (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

5. Spieltag, 27.10., 18.45 Uhr: Union Berlin - Sporting Braga (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

6. Spieltag, 3.11., 21 Uhr: Royale Union Saint-Gilloise - Union Berlin (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro) 1. FC Köln 1. Spieltag, 8.9., 18.45 Uhr: OGC Nizza - 1. FC Köln (1:1)

2. Spieltag, 15.9., 21 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Slovacko (4:2)

3. Spieltag, 6.10., 21 Uhr: 1. FC Köln - Partizan Belgrad (RTL und RTL+)

4. Spieltag, 13.10., 18.45 Uhr: Partizan Belgrad - 1. FC Köln (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

5. Spieltag, 27.10., 18.45 Uhr: 1. FC Slovacko - 1. FC Köln (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)

6. Spieltag, 3.11., 21 Uhr: 1. FC Köln - OGC Nizza (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro) Wer sind die Kommentatoren? Bie RTL oder Nitro werden die Spiele von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert. Laura Papendick präsentiert die Spiele als Moderatorin, Karl-Heinz Riedle und Lothar Mattäus sind die Experten. Die Kommentatoren der einzelnen Spiele bei RTL+ werden in der Regel kurz vorher bekanntgegeben.

Eingerahmt werden die Europapokalabende auf RTL+ erneut von der Spieltagsshow "Matchday" - donnerstags ab 18.15 Uhr, mit Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann live aus den MMC Studios in Köln. Robby Hunke wechselt von "Matchday" ans Kommentatorenpult.