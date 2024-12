"Evil": So gut ist die schwedische Thriller-Serie nach dem Bestseller!

Es ist die düstere Antwort auf Schweden-Kitsch oder "Harry Potter"-Internatsromantik: Die beklemmend düstere Serie "Evil" aus dem Jahr 2023, deren sechs Folgen ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, erzählt von toxischer Männlichkeit und kindlich-jugendlicher Traumatisierung. Es sind psychologisierende Modebegriffe, die aktuell auch die Feuilleton-Debatten bestimmen. Angesiedelt ist die Handlung der Dramaserie allerdings schon in den 1950er Jahren – unter Jugendlichen auf einer vermeintlichen Eliteschule.

Erik (Isac Calmroth) hat mit 16 Jahren schon eine steile, wenig rühmliche "Karriere" hinter sich: Er ist Anführer einer Jugendbande, die in Stockholm für Unruhe sorgt. Was immer wieder aus dem Jungen herausbricht, ist dabei auch ein Echo von Misshandlungen und von Gewaltexzessen, die er zu Hause erfährt – bei seinem Stiefvater. Als Erik erneut auffällig wird, erscheint eine Verlegung ins Internat Stjernsberg seine letzte Chance, doch noch Halt in der Gesellschaft zu finden.

Anfänglich lebt sich Erik zwar noch gut ein ins Internatsleben – auch dank eines freundlichen Zimmergenossens. Außerdem verliebt er sich in Marja (Thea Sofie Loch Næss, zuletzt zu sehen in der Leonard-Cohen-Serie "So long, Marianne"), die in der Kantine arbeitet. Doch dann gerät er in Kontakt mit dem sogenannten Schülerrat, der an der Spitze eines erbarmungslosen Machtgefüges steht und etwa völlig unfaire Boxkämpfe im berüchtigten "Ring" durchführt. Hart, aber eben auch sehr spannend!