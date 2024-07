Ex-"Sommerhaus der Stars"-Bewohner: Was machen die Reality-Stars heutzutage?

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört zu den beliebtesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass mehr oder weniger prominente Paare gemeinsam in ein Haus ziehen und dort mehrere Tage miteinander verbringen. Hier erfährst du, wie es mit der Karriere von einigen Kandidaten nach der Sendung weiterging.

Vom „Sommerhaus“ in den Dschungel

Für viele Teilnehmer ist „Das Sommerhaus der Stars“ nur eine von vielen Stationen in solchen Formaten. Besonders beliebt ist der Wechsel ins Dschungelcamp, den beispielsweise Daniela Büchner mitmachte. Mit ihrem Ehemann Jens Büchner zog sie 2018 ins „Sommerhaus“ ein, wurde aber nach vier von sechs Folgen rausgewählt. Im Januar 2019 war Dani Büchner für die Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ vorgesehen. Allerdings starb ihr Mann wenige Wochen vorher. Daher ging sie erst Anfang 2020 in den TV-Dschungel. Weitere Auftritte hatte Büchner 2021 bei „Promi Big Brother“ und 2023 bei „Das große Promi-Büßen“.