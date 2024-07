"Faking Bad": Kritik zur ersten Folge von Kalkofes Comedyshow

In der neuen Comedyshow "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" animiert Oliver Kalkofe seine prominenten Gäste, kreativ zu lügen und die Wahrheit zu verdrehen. In der Auftaktfolge sind Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler zu Gast.

Von "Lügen haben kurze Beine" bis "Wer einmal lügt dem glaubt man nicht": Wer die Wahrheit verdreht, kommt im Volksmund meist ziemlich schlecht weg. Nicht so jedoch in der neuen Show von Satiriker und Kabarettist Oliver Kalkofe, die im Ersten unter dem anspielungsreichen Titel "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" nun Premiere feiert.

In der neuen Sendung animiert der Moderator, der einst mit "Kalkofes Mattscheibe" bekannt wurde und zuletzt beim Sender Tele 5 Formate wie "SchleFaZ" präsentierte, seine prominenten Gäste zum möglichst kreativen Lügen. Geladen sind in der Auftaktfolge am späten Donnerstagabend Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler.