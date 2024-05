Fans in Sorge um "Dr. Nice"! Geht die ZDF-Serie ohne Dr. Neiss weiter?

Koch aus "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte"

Wer ist Max Strohe? Wir werfen einen Blick auf das Leben des TV-Kochs

Max Strohe geht in der neuen SAT.1-Verbrauchersendung "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Pizza, Pasta & Co" auf kulinarische Spurensuche. Dabei wühlt sich der Sternekoch durch die Zutatenlisten und liefert Tipps. Doch wer ist eigentlich Max Strohe und was sollte man über ihn wissen?

