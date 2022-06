Finals 2022 im TV: Infos zur Live-Übertragung und die Sendetermine

In 14 Sportarten werden am Wochenende in den "Finals" die deutschen Meister gekürt. ARD und ZDF übertragen im Wechsel live. Hier finden Sie alle Infos.

Noch befindet sich der Fußball in der Sommerpause, wenngleich ab 6. Juli die Fußball-Frauen um den EM-Titel kämpfen. Schon vorher erwartet Sportfans ein echtes Highlight. Von Geräteturnen bis Leichtathletik, von Schwimmen bis Kanufahren: Bei den "Finals 2022" werden in 14 Sportarten 190 Deutsche Meistertitel vergeben. Das Sport-Großevent findet zwischen 23. und 26. Juni in Berlin statt und wird dank ARD und ZDF auch großflächig durch frei empfangbare Live-Berichterstattung abgedeckt.

Zum Auftakt übernimmt am 23. Juni das Erste die Übertragung. Los geht's ab 14.10 Uhr. In der Folge wechselt täglich die Zuständigkeit. Am 24. Juni strahlt das ZDF ab 13 Uhr die Wettkämpfe aus, tags darauf folgt erneut das Erste ab 10 Uhr. Den abschließenden Tag begleitet das ZDF ab 11.20 Uhr im Live-TV.

Die Sendetermine im Überblick Donnerstag, 22. Juni, 14.10 Uhr (ARD) ca. 14.15 Uhr: Kanu C2 mixed, Halbfinale und Finale

ca. 14.35 Uhr: Trampolin, Männer und Frauen

ca. 14.45 Uhr: Kanupolo, Finale Männer

ca. 15.00 Uhr: Triathlon, Mixed-Staffel

ca. 16.15 Uhr: Fechten, Florett Damen

ca. 16.35 Uhr: Schwimmen, 1.500 m Freistil Frauen, 400 m Lagen Männer, 400 m Lagen Frauen, 100 m Schmetterling Männer

ca. 16.50 Uhr: Fechten, Säbel Männer

ca. 17.00 Uhr: Kugelstoßen Frauen

ca. 17.15 Uhr: Turnen Mehrkampf Männer Freitag, 23. Juni, 13 Uhr (ZDF) ca. 13.00 Uhr: Kanu

ca. 13.40 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik, Mehrkampf Einzel

ca. 13.55 Uhr: Fechten, Säbel Frauen

ca. 14.15 Uhr: Para-Triathlon

ca. 14.25 Uhr: Kanu-Polo, Frauen

ca. 14.40 Uhr: Fechten, Säbel Männer

ca. 15.05 Uhr: Bogenschießen Blank Bogen, Frauen und Männer

ca. 15.20 Uhr: Schwimmen, u.a. 100 m Brust, 100 m Rücken

ca. 15.50 Uhr: Leichtathletik, Kugelstoßen Männer

ca. 16.10 Uhr: Turnen, Mehrkampf Frauen Samstag, 24. Juni, 10 Uhr (ARD) ca. 10.15 Uhr: Triathlon, Frauen

ca. 11.15 Uhr: Trial 20", Männer

ca. 11.35 Uhr: Kanu C1 & K1, Männer und Frauen

ca. 12.20 Uhr: Bogenschießen Recurve, Team Frauen

ca. 12.40 Uhr: Fechten, Mannschaft Frauen

ca. 12.50 Uhr: Trial 20", Frauen

ca. 13.15 Uhr: Leichtathletik (Stabhochsprung Männer, Hammerwurf Frauen, Dreisprung Männer; Halbfinale Laufwettbewerbe: 1.500 m Frauen, 1.500 m Männer, 800 m Männer, 800 m Frauen, 400 m Hürden Frauen)

ca. 13.35 Uhr: Turnen Gerätefinals (Boden Männer, Sprung Frauen)

ca. 14.05 Uhr: Rudern, 1er Frauen, 2er Männer

ca. 14.40 Uhr: Bogenschießen Recurve, Team Männer

ca. 15.10 Uhr: 3 x 3 Basketball, Finale Frauen

ca. 15.30 Uhr: Turnen Gerätefinals (Pferd Männer, Ringe Männer, Stufenbarren Frauen)

ca. 16.15 Uhr: Fechten, Mannschaft Männer

ca. 16.30 Uhr: Moderner Fünfkampf, Frauen

ca. 17.08 Uhr: Bogenschießen Compound, Team Männer und Frauen

ca. 17.20 Uhr: Schwimmen (1.500 m Freistil Männer, 200 m Lagen Frauen, 200 m Brust Männer, 200 m Rücken Frauen, 200 m Schmetterling Männer, 200 m Freistil Frauen, 200 m Freistil Männer, 50 m Freistil Frauen)

ca. 18.05 Uhr: Leichtathletik (Hochsprung Frauen, Speerwurf Männer, 3.000 Hindernis Frauen, 100 m Hürden Frauen, 110 m Hürden Männer, 5.000 m Männer, 100 m Männer, 100 m Frauen) Sonntag, 25. Juni, 10.15 Uhr (ZDF) ca. 10.15 Uhr: Triathlon, Einzel Männer

ca. 11.20 Uhr: Basketball 3x3, Männer

ca. 11.45 Uhr: Fechten, Degen Frauen

ca. 12.10 Uhr: Rudern, Frauen und Männer

ca. 12.45 Uhr: Bogenschießen, Mixed Compound

ca. 13.05 Uhr: Fechten, Degen Männer

ca. 13:30 Uhr: Leichtathletik, u.a. Stab Fr., Weit Mä.

ca. 13.55 Uhr: Bogenschießen, Mixed Recurve

ca. 14.10 Uhr: Trial 26", Männer

ca. 14.35 Uhr: Turnen, Sprung Männer, Schwebebalken Frauen

ca. 15.05 Uhr: Kanu-Sprint, Kajak Frauen, Canadier Männer

ca. 15.40 Uhr: Moderner Fünfkampf. Männer

ca. 16.05 Uhr: Turnen, Boden Frauen, Barren und Reck Männer

ca. 16.30 Uhr: Leichtathletik, u.a. Speer Fr., 800 m, 1500 m

ca. 17.05 Uhr: Triathlon, Ironman-EM

ca. 17.20 Uhr: Schwimmen, u.a. 100m Freistil, 200m Lagen M

ca. 17.55 Uhr: Leichtathletik, u.a. Diskus Männer, Weit Frauen, 200m Männer und Frauen Alleine im Free-TV bieten die Sender 25 Stunden Live-Übertragungen von dem Multisport-Event aus der deutschen Hauptstadt. Wem das nicht genug ist, der kann zusätzlich 70 Stunden der Titelkämpfe in den Mediatheken verfolgen. Zum Programm der viertägigen Großveranstaltung gehören 3×3-Basketball, Bogensport, Geräteturnen, Kanu, Kanupolo, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Radsport Trial, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen und Triathlon. Neu zum Portfolio der "Finals" stoßen Fechten, Rudern und Trampolinturnen.

CHIO Aachen 2022: die Sendetermine im Überblick Zweifellos der prominenteste Name im Feld der Teilnehmenden ist Malaika Mihambo. Die Weitspringerin sicherte sich bereits Goldmedaillen bei Olympia 2020 und der WM 2019. Nun peilt die Sieben-Meter-Springerin auch den Titel bei den Finals an. Auch die Vize-Olympiasiegerin im Diskuswurf, Kristin Pudenz, geht in Berlin an den Start. Mit Spannung wird zudem der Auftritt von Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen erwartet. Die mehrfache Rekordlerin will in der Bundeshauptstadt Selbstvertrauen für die WM im Juli tanken. Medaillenverwöhnt sind außerdem die Ruder- und Kanuteams, die in Berlin um Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Zuschauende, die die "Finals 2022" direkt vor Ort verfolgen, erwarten sportliche Höchstleistungen an neun Standorten. Ein Großteil der Leichtathletik-Wettbewerbe finden im Olympiastadion statt. Auf der City-Spree entscheidet sich die Medaillenvergabe im Kanu, Kanu-Polo und Rudern. Eine spektakuläre Kulisse erwartet derweil die Athletinnen und Athleten im Kugelstoßen: Sie absolvieren ihre Wettkämpfe vor dem Brandenburger Tor.