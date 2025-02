Florian-Silbereisen-Show sorgt für herzerwärmenden Polizeieinsatz

Während Florian Silbereisen in der Basketballarena des FC Bayern München den Countdown ins neue Jahr einläutete, wählte eine ältere Dame in Stuttgart den Notruf. Der Grund: Ihr Fernseher hatte den Geist aufgegeben – und damit auch ihre Pläne für einen festlichen Schlagerabend!

Florian Silbereisen ist ein bekannter Name in der Schlagerwelt. Doch es gibt einige unbekannte Geschichten und interessante Fakten über den Entertainer, die viele überraschen könnten.

Das Internet ist sich ausnahmsweise einig

So polarisierend das Internet häufig ist, so einig sind sich die User in diesem Fall – im Internet finden sich fast ausschließlich positive Kommentare zum ungewöhnlichen 'Notfall'. "Freund und Helfer, in jeder Lebenslage! Ich finds toll und einzigartig", kommentiert etwa ein Fan unter dem Beitrag der Polizei. "Was für ein schöner Einsatz. Vielen Dank. Davon würde ich gerne viel mehr sehen und lesen", meint eine andere Userin. Eine weitere spricht von einer "sehr schönen Geste".