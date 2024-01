Formel-1-Saison 2024: Zeitplan, Teams & Übertragung

Mit insgesamt 24 GP-Wochenenden ist die Saison 2024 die umfangreichste in der Geschichte der Formel-1. Hier findest du alle Infos im Überblick.

Alle Termine im Überlick

Der Zeitplan in diesem Jahr zeichnet sich vor allem durch eine Besonderheit aus: Da am 10. März der Ramadan beginnt, findet der GP von Saudi-Arabien bereits am Samstag, den 09. März, statt. Aus zeitlichen Gründen verschiebt sich deshalb auch der GP von Bahrain, der die diesjährige Saison eröffnet, auf den ersten Samstag des Monats.