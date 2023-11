Frank Thelens erfolgreichstes "Höhle der Löwen"-Investment: "Viel Kritik, aber auch viel Geld"

Der erfolgreiche Unternehmer Frank Thelen war für mehrere Jahre Teil der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Dabei konnte der Investor Start-ups fördern und lukrative Geschäfte machen. Besonders ein junges Unternehmen brachte Frank Thelen viel Geld ein. Zwar hagelte es viel Kritik, da das Start-up Anteile an den umstrittenen Lebensmittelriesen Nestlé verkaufte.

Dank "Höhle der Löwen" wurde der heute 48-Jährige zum Fernsehstar. Zwar gilt auch die erfolgreiche Gründershow des Senders VOX nicht als gänzlich unumstritten. Thelen jedoch verteidigte nun im OMR-Podcast sein Engagement. Von Staffel 1 (2014) bis Staffel 7 (2019) gehörte er zur Riege der Investoren. Die Sendung werde oft kritisiert, holte Thelen aus, dabei sei festzuhalten: "Wir haben wirklich mehrere hundert Millionen Umsatz, die wir nur aus unseren DHDL-Start-ups generiert haben." Monetär sei das TV-Engagement "ein richtig toller Erfolg gewesen". Seine Beteiligungen an Food-Startups habe er zugunsten von Tech-Beteiligungen inzwischen ausnahmslos verkauft, auch sei er bekanntlich raus bei "Die Höhle der Löwen", dennoch bleibe das Fazit: "Es war sehr toll."

Start-up an umstrittenes Unternehmen verkauft

Neben dem Gewürz-Start-up "Ankerkraut" hat sich vor allem Thelens Beteiligung bei "YFood" als Goldgriff erwiesen. Der Trinkmahlzeiten-Hersteller hat im Frühjahr einen Minderheitsanteil an den Lebensmittelriesen Nestlé verkauft, was den Verantwortlichen viel Kritik einbrachte, aber eben auch viel Geld. "Einfach ein tolles Unternehmen, was die geschaffen haben", zollte Thelen den Gründern uneingeschränkt Respekt.