"Friesland-Krimi": Darf man teure Särge wiederverwenden?

Sage niemand, die Deutschen hätten keinen Humor. Zumindest, was die humor-durchsetzten Krimis betrifft, ist der Zuspruch jedenfalls groß. Das fängt beim Eberhofer-Krimi an und setzt sich bis zu "Wilsberg" fort – von "Hubert ohne Staller" oder den "Rosenheim-Cops" ganz zu schweigen. Der Friesland-Krimi "Fundsachen" ist die 16. Folge dieser Reihe, weitere sind abgedreht. – Das Format zieht am Samstagabend regelmäßig um die sieben Millionen Zuschauer in seinen Bann. Dabei haben sich die Macher ganz nebenbei durchaus Tollkühnes ausgedacht: Wohl, weil der Tod nun mal ein Meister aus Deutschland ist, spielt er hier in Gestalt des Bestatters Habedank (Holger Stockhaus) eine recht wichtige Rolle. An der ostfriesischen Küste herrscht auch immer ein wenig Halloween. Diesmal gibt es gar die Erfindung eines "Coffin to rent" ("Sarg zum Mieten") für weniger betuchte oder gar geizige Gemüter. Ein verzwickter Fall für das Polizistenpärchen Henk Cassens und Süher Özlügül (Maxim Mehmet, Sophie Dal).