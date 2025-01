"Frühling – Das Versteck": Kritik zum neuen Film der Reihe mit Simone Thomalla

Neues TV-Highlight für Krimi-Fans

"Alpentod - Ein Bayern-Krimi": Alles zur neuen RTL-Serie mit Veronica Ferres

Im Frühjahr 2025 startet eine neue Krimireihe auf RTL und ServusTV. Veronica Ferres ermittelt in dem spannenden Alpenkrimi im Team mit Salka Weber und Tim Oliver Schultz. Gedreht an atemberaubenden Schauplätzen in Bayern und Österreich.

MEHR