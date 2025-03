"Fürs Geld – For The Money": Infos zur 3sat-Doku über den Betrug auf dem Kunstmarkt.

Welchen Wert hat Kunst – zumal dann, wenn man in ihr einfach eine Wertanlage sehen will? – Fachleute warnen, man sehe sein Geld nie wieder. Und das, obwohl die Preise in den Auktionshäusern millionenfach in die Höhe gehen. Nicht jeder aber ist ein Banksy, der sein Bild "Girl with Balloon" gleich bei der Auktion vor aller Augen schreddern lässt. Ganz normaler Diebstahl oder Betrug tun es auch, wenn Galeristen oder deren Käufer hintergangen werden. Die durchaus erhellende 3sat-Doku "Fürs Geld – For the Money" von Stefan Stuckert liefert Beispiele dafür, was auf dem Kunstmarkt alles schieflaufen kann.