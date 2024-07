Fußball-EM: Wer überträgt auf welchem Sender die Achtelfinal-Spiele?

New-Work-Komödie

Ulrike Kriener - Die "Mitarbeiterin mit Lebenserfahrung"

Barbara Lucke, gespielt von Ulrike Kriener, sorgt in der New-Work-Komödie 'Alle nicht ganz dicht' für Wirbel. Die sture Fast-Rentnerin muss sich in einer neuen Abteilung zurechtfinden und trifft dabei auf ihren Sohn als Vorgesetzten. Ab 4. Juli in der ZDFMediathek.

