Fußball-EM! Wer überträgt die Spiele wann im TV und im Stream? Alle Infos

Große Gefühle auf großer Bühne

Marie Nasemann über "For the Drama": "Ich bin ein emotionaler Mensch, der auch mal laut wird"

In der Beziehung von Rosa (Marie Nasemann) und Gabriel kriselt es. Während sie für „Die Fledermaus“ proben, stecken sie mitten in ihrer Trennung. Die Serie „For the Drama“ erzählt nicht nur die fiktive Geschichte der beiden, sondern wurde auch während der echten Operetten-Produktion an der Bayerischen Staatsoper gedreht.

