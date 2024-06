Fußball-EM! Wer überträgt welches Spiel im TV und im Stream? Alle Infos in der Übersicht

"Das Kneipenquiz" im Ersten

Arnd Zeigler im Interview: "Früher gab es deutlich weniger Ärgernisse im Fußball"

Wenn das Flutlicht in den Stadien ausgeht, startet 'Das Kneipenquiz' im Ersten. An ARD-Spieltagen der Euro 2024 treten in der Bochumer Kneipe 'Zum Kuhhirten' Rateteams gegeneinander an. Mit dabei: Fußball-Experte Arnd Zeigler, der als Dauer-Mitspieler die Gäste herausfordert.

MEHR