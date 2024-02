"GNTM" 2024: Das sind die Models der neuen Staffel

Ganz neue Konkurrenz bei "Germany's Next Toptmodels". Zum ersten Mal mischen auch Männer mit. Unter anderem ist mit Marvin der Sohn eines Königs (Suma-Ahenkro) dabei und auch der selbständiger Künstler Frieder aus Berlin will Heidi Klum von sich überzeugen. Hier gibt es alle Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel im Überblick.

Männer statt Best-Ager-Models

Auch in der neuen Staffel GNTM will Model-Chefin Heidi Klum auf Diversität setzen. Nicht nur, weil erstmals auch männliche Models an der Castingshow teilnehmen können. Es heißt sei egal, ob man mit oder ohne Falten sei, kurvig, groß oder klein. Die einzige Voraussetzung: die Nachwuchsmodels müssen mindestens 18 Jahre alt sein.