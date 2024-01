GNTM 2024: Neue Staffel soll anders werden: "Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders"

"3 Millionen Euro Woche" in der Quizshow

Günther Jauch outet sich bei "Wer wird Millionär?" als Damenstrumpfhosen-Fachmann

Die Kandidaten bei "Wer wird Millionär" erhofften sich, das neue Jahr mit einem ordentlichen Gewinn zu versüßen. Ganze 3 Millionen Euro kann in der ersten Woche 2024 in der Quizshow gewonnen werden. Günther Jauch überraschte in der letzten Ausgabe mit seinem Fachwissen für Damenstrumpfhosen. Warum kennt sich der Moderator so gut mit diesem Kleidungsstück aus?

