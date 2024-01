"GNTM" 2024: Startdatum und erste Kandidaten der 19. Staffel

Die große Neuerung

Das Konzept der Show ist den meisten bekannt: Star-Model Heidi Klum sucht in der ProSieben-Sendung jedes Jahr DAS Topmodel. In jeder Folge mussten sich die Kandidatinnen unterschiedlichen Aufgaben stellen, um mit Ruhm und einem Vertrag als Model belohnt zu werden. Was sich daran nun ändert: Aus den Teilnehmerinnen werden Teilnehmer*innen – Ab der 19. Staffel werden die Kandidaten nämlich unabhängig von ihrem Geschlecht ausgesucht. Welche konkreten Auswirkungen diese Änderung hat, werden wir wohl erst während der Ausstrahlung erfahren.