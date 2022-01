"GNTM": Starttermin der 17. Staffel steht fest

Gedreht wurde die neue Staffel unter anderem in Griechenland. Auch in diesem Jahr wird das Thema Diversität in der Castingshow großgeschrieben. "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. [...] Es gibt Kleidergrößen von 30 bis 54", kündigte Klum im November im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news an.