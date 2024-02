"GNTM": Was wurde aus den Siegerinnen der letzten Staffeln?

Seit 2006 geben die Teilnehmerinnen der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" alles, um von Heidi Klum zum Topmodel gekürt zu werden. 16 Kandidatinnen hatten bereits dieses Glück. Doch was ist aus den Schönheiten geworden? Zurück ins Alltags-Leben oder Karriere auf den glamourösen Laufstegen der Welt? Von der Backshop-Besitzerin bis zum internationalen Model – nach ihrem TV-Erfolg haben die GNTM-Siegerinnen unterschiedlichste Wege eingeschlagen. Was bei wem in den vergangenen Jahren so los war, erfahren Sie hier im Überblick.

Lena Gercke, 2006 Die erste und wohl bekannteste GNTM-Siegerin ist Lena Gercke. Mit 17 Jahren gewann die Cloppenburgerin die erste Staffel der Show. Seitdem läuft die Karriere der heute 34-Jährigen so richtig rund. Lena Gercke wird für internationale Fashion-Shows gebucht und hat etliche Werbedeals an Land gezogen. Auch als Moderatorin für TV-Sendungen wie "Austria's Next Topmodel" oder "The Voice of Germany" stand die Blondine vor der Kamera. Mittlerweile hat das Model eine eigene Modemarke und über 2,9 Millionen Follower auf Instagram. Auf der Liste der Ex-Freunde stehen Promis wie Sänger Jay Khan oder der Fußballer Sami Khedira, mit dem sie in der Nähe von Madrid lebte. Seit 2019 ist Lena Gercke offiziell mit dem Regisseur Dustin Schöne liiert und bekam im Juli 2020 ihre gemeinsame Tochter Zoe.

Barbara Meier, 2007 Vielen Zuschauern ist Barbara Meier wohl wegen ihrer roten Walle-Mähne noch in Erinnerung geblieben. Mit 20 Jahren wurde die Mathematik-Studentin von einem Model-Scout auf der Straße entdeckt. Die Siegerin der zweiten Staffel ist seitdem ein gefragtes Werbegesicht. Nachdem die heute 35-Jährige in New York Schauspielunterricht nahm, war Barbara Meier in einigen TV-Rollen wie in "Der Alte" zusehen. 2018 nahm das Model an der RTL-Show "Let's Dance" teil, zudem setzt sich die gebürtige Ambergerin für verschiedene Projekte wie den WWF ein. 2019 heiratete Heidis Topmodel den österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann und wurde 2020 Mutter von Töchterchen Marie-Therese.

Jennifer Hof, 2008 Und was macht Jennifer Hof heute? 2008 ging der Model-Traum für die GNTM-Siegerin in Erfüllung. Mit 1,13 Meter langen Beinen lief die Hessin auf Fashion-Shows und bekam einige Werbedeals. Doch 2014 machte Jennifer Hof Schluss mit dem Model-Business und bevorzugte ein Leben außerhalb der Glitzer-Welt. Die heute 30-Jährige arbeitet als Steuerfachangestellte, heiratete 2020 ihren Freund und bekam zwei Töchter. 2021 machte die Geburt von Sohn Jordy die Familie komplett.

Sara Nuru, 2009 Die Siegerin der vierten Staffel Sara Nuru hat nach GNTM ihren Weg als Model, Unternehmerin und als Botschafterin für wohltätige Zwecke gefunden. Die Tochter äthiopischer Eltern übernahm einige Modeljobs, bekam Werbedeals und kleinere Rollen wie in dem Film "Otto's Eleven". Heute engagiert sich die 32-Jährige für Menschen in Äthiopien. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sali gründete Sara Nuru 2016 das Unternehmen "nuruCoffee" und unterstützt so Frauen in Afrika mit Mikrokrediten, Handwerksschulungen und Trainingskursen."Diese Erfahrungen und die neue Rolle als Unternehmerin haben mich persönlich wachsen lassen", freut sich Sara über ihre Entwicklung.

Alisar Ailabouni, 2010 In der fünften Staffel wurde Alisar Ailabouni von Heidi Klum zum Topmodel gekürt. Vor der Teilnahme an der ProSieben-Show stand das Model noch als U16-Spielerin der Basketball-Nationalmannschaft auf dem Platz. Nur kurze Zeit nach ihrem GNTM-Sieg löste sich die damals 21-Jährige aus dem Vertrag mit Heidi Klums Vater Günther. Ein Schritt, der sich ausgezahlt hat. Die Österreicherin mit syrischen Wurzeln schaffte es auf die internationalen Laufstege und wurde von gleich 17 verschiedenen Modelabels für die Fashion Week in New York gebucht.

Jana Beller, 2011 Jana Beller bekam nach GNTM Jobs für Shows der Berliner Fashion Week. Doch als das Nachwuchsmodel aus privaten Gründen ihre Aufträge dort absagte, verärgerte dies einige Kunden nachhaltig. Jana Beller kündigte wie einige andere GNTM-Siegerinnen nach einem rechtlichen Streit den Vertrag mit Günther Klum und modelte eine Zeit lang für andere Agenturen. Dann machte das Topmodel die wohl ungewöhnlichste Karriere. Die gebürtige Russin tauschte das Blitzlichtgewitter gegen Backware. 2016 eröffnete die 31-Jährige mit ihrem Lebensgefährten als Franchise-Unternehmerin einen Backshop im Münchner Hauptbahnhof. Mittlerweile hat Jana Beller vier Filialen unter ihren Fittichen und ist Mutter eines Sohnes.

Luisa Hartema, 2012 Die schüchterne Ostfriesin Luisa Hartema hat es geschafft, im Mode-Business Fuß zu fassen und steht für Marken wie Zalando oder Escada vor der Kamera. Die 27-Jährige ist bei Munich Models unter Vertrag und modelt auf Fashion Shows in Berlin, Paris, New York und Mailand.

Lovelyn Enebechi, 2013 Für Heidi Klum war GNTM-Kandidatin Lovelyn Enebechi "Baby Beyoncé". Die damals 16-Jährige ergatterte nach der ProSieben-Show noch einige Modelaufträge und Fotoshootings, doch dann wurde es ruhiger um die Hamburgerin. Lovelyn Enebechi entschied sich für einen solideren Weg, machte Abitur und hängte noch eine Ausbildung dran. "Also geöffnet hat der Sieg mir keine Türen im Modelbusiness", verriet die Brünette in einem Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten". Privat scheint Lovelyn Enebechi ihr Glück gefunden zu haben. Seit Februar 2022 ist das Model mit ihrem Partner Toni verheiratet und wenig später kam ihr gemeinsamer Sohn Levi auf die Welt.

Stefanie Giesinger, 2014 4,4 Millionen Menschen folgen Stefanie Giesinger auf Instagram. Damit hat sich die GNTM-Siegerin zu einem echten Star der Plattform gemausert. Das Model übernahm zudem ein paar kleine Schauspielrollen und war in dem Musikvideo "80 Millionen" von Max Giesinger (die beiden sind nicht verwandt) zu sehen. Eine eigene Kosmetik-Linie hat die geschäftstüchtige Stefanie bereits auf den Markt gebracht. Seit 2016 teilt die Influencerin aus Kaiserslautern ihr Leben mit dem britischen YouTuber Marcus Butler. Auf das Model-Business hat Stefanie Giesinger eingentlicht keine Lust mehr, wie die 25-Jährige zuletzt verriet. Viel mehr soll die Konzentration in die eigene Fair-Trade-Modemarke "nu-in" fließen, die der Instagram-Star mit seinem Partner zusammen gegründet hat.

Vanessa Fuchs, 2015 Von Bergisch Gladbach nach New York. Für Vanessa Fuchs ist der Traum von der Modelkarriere nach GNTM wahr geworden. Die 26-Jährige wohnt in New York und ist gleich bei mehreren Agenturen unter Vertrag. Nach dem Sieg in der Model-Show soll der Start ins Business nicht immer einfach gewesen sein, lange wurde sie das "GNTM-Image" nicht los. Davon konnte sich Vanessa Fuchs befreien und ergatterte einige lukrative Jobs. Aufträge für mehrere Luxus-Labels gehören dazu und zum zweiten Mal durfte Heidis Entdeckung 2022 bei der New Yoker Fashion Week auf den Laufsteg.

Kim Hnizdo, 2016 Noch während der Zeit bei GNTM machte Kim Hnizdo Schlagzeilen mit ihrem damaligen Freund Alexander "Honey" Keen. Die Reaktion von "Honey" nach dem Umstyling bei GNTM ist legendär. Kims blonde Mähne wurde zu einer Kurzhaarfrisur. Die kam bei dem Freund des Models offensichtlich nicht gut an. "Das ist halt heftig, Baby", so seine "einfühlsamen" Worte. Kim brach in Tränen aus und "Honey" war ratlos. Noch während GNTM zerbrach die Beziehung. Beruflich lief es besser für die Bad Homburgerin. Die 26-Jährige lief häufiger auf der Berliner Fashion Week, arbeitet für eine Modelagentur und steht mit ihrer ein Jahr älteren Schwester Nina vor der Kamera. "Topmodel hat auch einen großen Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst - von daher nehme ich ganz viel aus der Zeit mit. Ein paar Girls aus der Staffel gehören auch immer noch zu meinen engsten Freundinnen", warf Kim Hnizdo im Interview mit watson.de einen Blick zurück.

Celine Bethmann, 2017 "Es war halt gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe", so beschreibt Celine Bethmann die Zeit nach ihrem Sieg bei GNTM im Interview mit "Bunte". Passende Model-Jobs ließen lange auf sich warten. Zudem ging die damals 18-Jährige noch zur Schule und fühlte sich von den Lehrern durch Sprüche gemobbt. Doch mittlerweile hat sich einiges im Leben der Erstplatzierten getan. Aus den langen Haaren wurde ein Bob und lukrative Jobs flatterten der Koblenzerin ins Haus. Die 23-Jährige lief für mehrere Marken auf der Pariser Fashion Week und ist bei Elite Model Management unter Vertrag. Aktuell macht Celine allerdings mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Das Model postete ein Foto von einem abgeblichen gemeinsamen Dinner mit Fußballer Mats Hummels, der eigentlich mit der Moderatorin Cathy Hummels verheiratet ist. Und nicht nur das. Die GNTM-Siegerin veröffentlichte den angeblichen Chat-Verlauf der beiden, in dem der BVB-Star schrieb, Single zu sein. Damit löste Celine Bethmann einen großen medialen Wirbel aus. Seitdem haben sich die beiden auf Instagram entfolgt und Mats Hummels präsentierte Fotos von einem harmonischen Oster-Familienfest mit Ehefrau Cathy und Sohn Ludwig.

Toni Dreher-Adenuga, 2018 Die Poetry-Slamerin Toni Dreher-Adenug, die eigentlich Oluwatoniloba mit Vornamen heißt, ist auch nach dem Sieg in der ProSieben-Show ein gefragtes Model. Viele Kooperationen mit Marken wie Hugo Boss oder Zalando konnte die Stuttgarterin an Land ziehen. Doch Toni setzt nicht nur auf ihre Schönheit. Mit dem gewonnenen Preisgeld von GNTM hat sich die 22-Jährige eine Immobilie zugelegt und in ein Medien- und Kommunikationsmanagement-Studium investiert. "Ich habe noch einen weiten Weg vor mir und meine Modelkarriere hat erst begonnen", ist sich Toni sicher und will als Model weiter durchstarten.

Simone Kowalski, 2019 Simone "Simi" Kowalski sorgte bei GNTM für einige Dramen und Eskalationen. Mit den anderen Kandidatinnen der Show konnte die Blondine nur wenig anfangen und isolierte sich von der Gruppe. Nach ihrem Sieg verlor Simone Kowalski kaum noch ein gutes Wort über GNTM. "Mir wird mein Mund verboten. Seit meinem Sieg versuche ich mich von der mentalen Sklaverei zu befreien", klagte Simone, wie "Bunte" berichtete. Nach einem Fotoshooting 2020 für das Männermagazin "Playboy" zog sich Simone aus der Öffentlichkeit zurück. Die 24-Jährige nahm sich eine Auszeit auf Bali und ließ sich zur Yoga-Lehrerin ausbilden. Ob Simone Kowalski zukünftig auf der Yoga-Matte zu finden ist und nicht mehr als Model unterwegs sein wird, bleibt aktuell noch offen.

Jaqueline Wruck, 2020 Und was war bei Jacky Wruck so los? Wie viele der anderen Models löste die Rheingauerin nach kurzer Zeit ihren Vertrag mit Güther Klum auf. Seitdem probiert sich Jacky nicht nur im Modeln aus. In der ZDF-Serie "Frühling" ergatterte die gelernte Tiermedizinische Fachangestellte eine kleine Rolle. Seit September 2021 gibt es das Model nun auch für die Ohren. Gemeinsam mit dem Mental-Coach Harald Dobmayer betreibt Jacky Wruck ein Podcast mit dem Titel "Jacky und Harry - Schönheit vor Alter". Dabei offenbaren beide private Details aus ihrem Leben und quatschen über die Themen des Alltages.

Alex Mariah Peter, 2021 Alex Mariah Peter schrieb bei GNTM Geschichte. Als erste Transfrau gewann die Kölnerin, die sich mit 21 Jahren für eine geschlechtsangleichende Operation entschied, die ProSieben-Show. Nach dem GNTM-Sieg modelte Alex Mariah Peter für eine Beauty-Kampagne von US-Star Kylie Jenner und arbeitete mit mehreren Labels zusammen. Zudem ist das Model mit koranischen und afrikanischen Wurzeln seit Januar 2022 im Werbespot von "L'Oreal" zusehen und eine eingene Mode-Kollektion steht bereits in den Startlöchern. Das Auto, das Alex zu ihrem Sieg von ProSieben geschenkt bekam, spendete sie übrigens einem Tierschutzverein. Auf Instagram verriet die 24-Jährige, dass sie im vergangenen Jahr über 20 Kilo zugenommen habe. Doch Heidis Topmodel hat den Kampf gegen die Pfunde aufgenommen. Mit Erfolg. Über 13 Kilo sollen bereits runter sein, wie Alex stolz mit ihren Fans auf Instagram feiert. Bei Instaram zeigt sie zuletzt auch, wie sie vor ihrer Transformation aussah.

Lou-Ann, 2022 Zuletzt hat sich Lou-Ann die "GNTM"-Krone schnappen können. Seit dem übernimmt die Österreicherin zahlreiche Modeljobs. In der 17. Staffel ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter Martina angetreten, die viel Modelerfahrung mit zur ProSieben-Show brachte. Lou-Ann mag es, trotz ihres schilernden Berufes, auch gerne bodenständig. Neben ihrer Karriere im Blitzlichtgewitter, möchte sie so etwas wie Kellnern nebenbei machen.