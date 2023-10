GZSZ-Special: Romantik und Verrat in Paris – Wann geht's los?

Viele würden es sich wünschen, einen schönen Urlaub oder einen Kurztrip in der Stadt der der Liebe zu verbringen. Aber was ist, wenn gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann? Dieser Traum wurde nun für einige GZSZ-Schauspieler wahr. Sie durften in der französischen Hauptstadt sogar drehen- und zwar für eine GZSZ-Sonderfolge. GZSZ-Fans können es schon jetzt kaum erwarten, wenn die Folge in Spielfilmlänge endlich ausgestrahlt wird. Doch wann ist es soweit? – Wir haben alle Infos!

Wer ist dabei? Mit dabei sind die Publikumslieblinge Chryssanthi Kavazi, die in der Serie die Rolle der Laura Lehmann verkörpert, Anne Menden, alias Emily Wiedmann und Felix von Jascheroff als John Bachmann.

Schon im Vorfeld der Dreharbeiten freute sich der John Bachmann Darsteller auf den Dreh in Paris: „Es ist immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb Deutschlands zu drehen. Allein der Ort ist eine Augenweide und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen bin ich sehr dankbar, dass ich hier drehen darf. Das alles ist nicht selbstverständlich. Der erste Drehtag war auch noch an meinem Geburtstag! Besser kann ein Dreh nicht starten!“. Auch Chryssanthi Kavazi war total begeistert und berichtet über die ersten Drehtage: „Die ersten Drehtage waren schon traumhaft. Die Stadt hat so ein ganz besonderes Flair und romantisiert hier alles und jeden. Am Wochenende kommt mich sogar Familie besuchen: mein Mann und mein Sohn. Und da werden wir uns einfach in der Stadt treiben lassen: Tolles Essen, die Seine, der Spätsommer am Eifelturm und die Stadt genießen – also viele neue Erinnerungen schaffen!“.

Worum geht es? Viel ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass die Sonderfolge wieder in Spielfilmlänge produziert wird. Aber was gibt es besseres für begeisterte GZSZ-Fans als eine GZSZ-Folge XXL? Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon auf Rtl.de. Hier heißt es: „Als Laura John auf einen romantischen Trip nach Paris einlädt, darf er nicht wissen, dass sie in der Stadt der Liebe einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellt´. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashionshow steht sie glücklich im Blitzlichtgewitter und ahnt nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird…“. Absolute Hochspannung ist vorprogrammiert. Es handelt sich also nicht nur um einen romantische Liebestrip, sondern um ein Abenteuer mit krimineller Handlung! Auch auf Emily kommt einiges zu, wie Anne Menden selbst verrät: „Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen: Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris! Doch dann ein Neuanfang?“. Wir dürfen gespannt sein. Doch wie der Vorspann verrät, bleibt es nicht bei der glamourösen Fashion-Show- Emily schwebt in großer Gefahr. Es wird also hochdramatisch!

Wann zeigt RTL die Folge in Paris? Es ist offiziell: Am Donnerstag, den 23. November um 19:40 Uhr ist es endlich so weit: GZSZ in Spielfilmlänge in Paris! Streicht euch diesen Tag also dick im Kalender an! Es lohnt sich! Wie immer gibt es alle GZSZ Folgen auch auf RTL+ zu sehen.