GZSZ-Special in Paris: Sensationscomeback von Sascha!

Das Warten hat ein Ende. Am Donnerstag, 23. November 2023 strahlt RTL das große GZSZ-Special in Spielfilmlänge aus. Warum die Folge in Paris gedreht wurde und was es mit dem Comeback von Daniel Noah als Sascha auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Welche Rolle spielt der Eiffelturm? In einem Interview gab Felix von Jascheroff erste Einblicke in die Handlung. Dabei verrät er nur so viel: Der Eiffelturm ist nicht ganz irrelevant: „Der Eiffelturm war bei John und Laura schon immer Thema. Sie hatten ihr erstes Date am Eiffelturm im Berliner Wedding mit Croissants und Kaffee, darauf baut sich das Ganze auf. Dann war das erste Wiedersehen der beiden an diesem Ort, wo der kleine Eiffelturm stand. Aktuell ist er leider Gottes gerade abgebaut, weil die Gelder für die Sanierung fehlen. Aber der treue Zuschauer weiß einfach, dass der Eiffelturm für die beiden eine große Rolle spielt. Und das Paris-Special hat auch etwas mit dem Eiffelturm zu tun. Mehr werde ich dazu aber nicht sagen“. Das klingt vielversprechend und wir dürfen uns auf eine spannende Story aus der Stadt der Liebe freuen.

Die Vorgeschichte Erst kürzlich haben Laura (Cryssanthi Kavazi) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ Hochzeit gefeiert. Nun geht es für sie in die Flitterwochen nach Paris. Doch die traumhafte Idylle täuscht - denn Laura hat ein dunkles Geheimnis, von dem auch John nichts ahnt. Und ein Koffer spielt dabei eine wichtige Rolle…

Auch Emily (Anne Menden) wird mit nach Paris reisen. Dank Moritz (Lennart Borchert) wird Emily mit ihrem Label „VLEDER Bag“ am Fair Fashion Runway teilnehmen. Für Emily eine willkommene Abwechslung - musste sie doch gerade erst die Trennung von Sascha (Daniel Noah) verkraften. Was wir bereits wissen: die Modenschau wird ein voller Erfolg - doch dann schwebt sie in Lebensgefahr. Und: im Zusammenhang mit ihrer Fashion Show ist der ominöse Koffer plötzlich weg und Laura muss John in ihr Geheimnis einweihen: „Wie der Zufall es so will, bleibt es nicht bei einem romantischen Liebestrip, sondern entwickelt sich zu einem Abenteuer anderer Art“, sagte Felix von Jascheroff geheimnisvoll.

Mega Comeback Daniel Noah - Sascha ist zurück Schon im September verkündete Daniel Noah sein Serien aus. Über Nacht packte Sascha seine Koffer und flog nach Ägypten, um dort den Mord an seinem „Ziehvater“ Mohammed endgültig aufzuklären. Zu sehr quälte ihn die Frage, was mit ihm geschehen ist. Dafür nimmt er auch das Beziehungsende mit Emily in Kauf. Dann war er weg. Ein Comeback schloss der Sascha Darsteller aber nie aus: „Vielleicht taucht Sascha ja noch irgendwann, irgendwo auf!“. Und wie wir bereits wissen, entdeckt Emily auf der Modenschau ein vertrautes Gesicht. Zudem erfahren Emily, Laura und John noch von Saschas aktuellem Ermittlungsstand aus Ägypten. Von wem könnten sie es erfahren, wenn nicht von Sascha selbst? Außerdem gerät Emily in Lebensgefahr- und wer könnte ihr besser zur Hilfe eilen als Sascha? Wir werden es bald erfahren, ob es tatsächlich zu einem Comeback von Sascha Beck kommen wird. Am 23. November läuft das GZSZ-Special auf RTL. Vorab ist die Folge auch schon auf RTL+ abrufbar.