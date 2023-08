GZSZ-Star Wolfgang Bahro weigert sich heftige Szene zu drehen: „Gerner ist kein Sadist“!

Doku bei 3sat

"Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern": Doku mit Charles Darwins Urenkelin

Es ist eine faszinierende Welt: Es gibt Blumen und Stauden in den unterschiedlichsten Variationen. Sie machen mittlerweile 90 Prozent der Blütenpflanzenarten aus. Warum das so ist, zeigt die Doku in 3sat. Mit dem Thema beschäftig sich auch Botanikerin Sarah Darwin, Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin.

