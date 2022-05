GZSZ, Unter uns und weitere: Was passiert heute in den Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Freitag, 13. Mai 2022: In "Rote Rosen" belügt David Gunter, um keine Therapie machen zu müssen. Yvonne löst in "Sturm der Liebe" einen Presseskandal aus. Bei "Alles was zählt" erkennt Isabelle, dass Casper sie stalkt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gemeinsam mit Sara und Simon versucht Franzi David umzustimmen, seine Tabletten weiter zu nehmen. Aber David redet sich und der Welt ein, nicht krank zu sein. Franzi ist verzweifelt. Als Gunter David auf dem Weg zum Bahnhof trifft, behauptet er in eine Spezialklinik nach Hamburg zu wollen - eine glatte Lüge. Er will nach Frankfurt und es mal wieder richtig krachen lassen.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach Arianes versuchtem Anschlag auf den "Fürstenhof" und ihrer Verhaftung kümmert sich Alfons darum, dass wieder Normalität im Hotel einkehrt. Indessen will eine Journalistin Christoph interviewen, woraufhin sich Yvonne, stellvertretend als seine Partnerin, den Fragen stellt und damit einen Presseskandal auslöst. Auf Hennings Nachfrage, warum sich Paul mit Josie treffen will, schafft es dieser, sich herauszureden und Josie zu warnen. Obwohl Josie auf Paul warten und sich nicht verunsichern lassen will, macht ihr das schlechte Gewissen gegenüber Shirin zu schaffen.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias will Vivien die Augen über ihren Vater öffnen. Allerdings ist es dafür längst zu spät. Till will Mareike in eine Spezialklinik verlegen. Um das Geld dafür aufzutreiben, braucht er seine Familie. Nika nimmt Conor weiter in Schutz.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle erkennt, dass Casper sie über ihre Laptopkamera stalkt. Während sie Beweise dafür sucht, gerät Yannick in Lebensgefahr. Maximilian genießt in vollen Zügen, dass Justus den Kampf gegen ihn aufgegeben hat. Er ahnt nicht, dass Justus Jenny das Sex-Video übergibt. Henning will Leyla helfen, sich wieder sicher zu fühlen. Beim gemeinsamen Boxen mit Daniela wird ihm klar, wie anziehend er sie findet.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nach den Ereignissen um Gerner will Tobias wissen, was Katrin hinter seinem Rücken getrieben hat. Katrin kommt nicht mehr umhin, ihm Rede und Antwort zu stehen. Tobias kann sie verstehen und will die Sache gut sein zu lassen. Doch Katrin hat noch mehr Geheimnisse. Paul nimmt es mit, wie distanziert Emily die Scheidung vorantreibt. Als er erfährt, dass Gina nebenher einen Handwerker-Podcast betreibt, finden die beiden eine neue Ebene miteinander.