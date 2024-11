"GZSZ" in Spanien: Darum geht's in der XXL-Folge in Katalonien

GZSZ zieht in Spielfilmlänge an die spanische Küste. Die Seefelds erleben in Barcelona und Sitges ein dramatisches Abenteuer voller Romantik und unerwarteter Herausforderungen. Mit dabei sind Maren, Michi und Katrin, die sich ihren Gefühlen stellen müssen.

In der kalten Jahreszeit bringt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) jede Menge Sonne und spanisches Lebensgefühl direkt ins Wohnzimmer – eine willkommene Abwechslung zur gewohnten Kulisse Berlins. Am Donnerstag, 5. Dezember, erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Highlight: In Spielfilmlänge entführt RTL die Fans der beliebten Serie an die malerischen Küsten von Barcelona und Sitges. Die für die Winterzeit produzierte XXL-Folge, die wie gewohnt von UFA Serial Drama realisiert wurde, bietet eine spannende Mischung aus Urlaub, Romantik und Drama. Ab 19.40 Uhr wird die Episode bei RTL ausgestrahlt, eine Woche zuvor (28. November) bereits exklusiv auf RTL+.