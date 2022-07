GZSZ und Co.: Was heute in den Soaps passiert

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Dienstag, 19. Juli 2022: Leon gesteht Josie in "Sturm der Liebe" seine Gefühle. Bei "Unter uns" erfährt Britta, wer David wirklich ist. In "GZSZ" will Johanna ihre eigene Agentur gründen.

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik hat Angst, seine Familie zu verlieren. Umso mehr möchte er die Zeit mit Joe genießen, was vor lauter Anspannung schief läuft. Auch Britta hat keine Zeit für ihn, weil sie all ihre Aufmerksamkeit Lilly schenkt. Insgeheim sind Sandra und Bernd erschrocken, als das Trennungsthema plötzlich im Raum steht. Doch nach Sandras Beinahe-Unfall ist beiden schlagartig klar: Sie wollen einander nicht verlieren. Nici ist entsetzt, dass Sandra ihr entschlossen die Stirn bietet und bricht an Finns Schulter zusammen.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Während Paul und Constanze ihr gemeinsames Glück genießen, wird Josie klar, dass der Anblick der beiden sie inzwischen nicht mehr so stark verletzt, und sie möchte nach vorne blicken. Währenddessen kämpft Leon mit seinen Gefühlen für Josie und gesteht ihr schließlich seine Liebe. Um bei der Gemeinderatswahl kandidieren zu können, benötigt Max noch wenige Unterschriften, die er sich aus seinem Kollegen- und Freundeskreis erhofft. Daraufhin will Gerry seinem Bruder helfen und versucht, Yvonne von einer Unterschrift zu überzeugen.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Paco verrät Britta wer David wirklich ist und verhindert damit, dass dieser Hausmeister wird. David hat genug - und lässt es Paco wissen. Für Eva und Dominic ist der Tag des Abschieds gekommen. Während er seine Zelte abbricht, merkt Eva nicht, dass auch Noah seine eigenen Pläne hat. Theos Plan, Monika von ihrem Liebeskummer abzulenken, geht auf. Statt ihr Glück mit Theo zu feiern, sucht sie dieses lieber woanders.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning kann bei der engen Zusammenarbeit mit Daniela seine Gefühle für sie entgegen seiner Vorsätze nicht mehr zurückhalten. Malus Intrige scheint vor Maximilian aufzugehen. Nathalie denkt, dass Maximilian und Malu Sex hatten - wird er Nathalie jetzt für immer verlieren? Leyla zieht Kraft aus ihrer Liebe zu Oskar. So gestärkt fährt sie nicht nur den Sieg ein, sondern weist auch Chiara in ihre Schranken.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jonas reagiert sauer auf den Verkupplungsversuch - bis es wider Erwarten zwischen ihm und Chiara doch noch funkt. Doch zu früh gefreut, denn Chiara hat ihren ersehnten Studienplatz weit weg von Berlin bekommen. Johanna kehrt zurück und will eine eigene Agentur gründen. Gerner und Katrin pochen darauf, dass sie ihre Idee erst nach dem Abi umsetzt, doch Johanna begegnet ihnen mit einem Kompromiss, der ihnen nicht gefällt.