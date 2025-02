Gagen der "Dschungelcamp"-Stars: So viel Geld gibt's von RTL

Nach dem spektakulären Showdown in Südafrika geht das beliebte Reality Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“! in wenigen Wochen live zurück in den australischen Busch. Hier findet ihr alle Infos zum Start, Sendeterminen, Teilnehmer und natürlich den geheimen Gagen der Stars.

Das sind die neuen Dschungelcamp-Abenteurer

Lilly Becker

Maurice Dziwak

Anna-Carina Woitschack

Sam Dylan

Alessia Herren

Jörg Dahlmann

Edith Stehfest

Jürgen Hingsen

Yeliz Koc

Timur Ülker

Nina Bott

Pierre Sanoussi-Bliss

Die Gagen der Stars - und eine sahnt so richtig ab!

Über die Gagen der Promis kursieren auch so einige Gerüchte. Dabei soll vor allem sie so richtig absahnen: Lilly Becker (48). Sie soll mit Abstand die größte Gage erhalten. Von mindestens 300.000€ ist mittlerweile die Rede für ihre Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2025! Dafür wird sie wohl auch so einiges bieten: Am Lagerfeuer wird sie die ein oder andere Geschichte zu erzählen haben – und das wohl nicht nur über ihren Ex-Ehemann und Tennislegende Boris Becker, mit dem sie von 2009 bis 2018 verheiratet war… Mit dieser Rekordgage würde Lilly Becker die bisherige Top-Verdienerin Brigitte Nielsen mit 220.000€, die 2016 Teil der Show war, ablösen. Eben jene Summe soll auch Anna-Carina-Woitschak 2025 erhalten. Stolze 200.000€ soll der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 1984, Jürgen Hingsen, für seine Teilnahme kassieren. Schauspielerin Nina Bott soll immerhin satte 100.000€ mit nach Hause nehmen, dicht gefolgt von Yeliz Koc und GZSZ-Star Timur Ülker mit rund 80.000€. Die Gagen der Reality-Stars fallen dagegen deutlich geringer aus: Für ihre Teilnahme am Dschungelcamp sollen Yasin Mohamad, Alessia Herren, Eva Benetatou, Sam Dylan und Maurice Dziwak ein geschätztes Gehalt zwischen 30.000€ und 70.000€ erhalten.