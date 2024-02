"Gecheckt": Kritik zur neuen Lebensmittel-Ratgeber-Sendung bei RTL

Was ist drin in unseren Lebensmitteln? Dieser Frage nachzugehen, liegt aktuell im TV-Trend. Nun gibt es mit "Gecheckt" ein neues Verbraucher-Format bei RTL. Mareile Höppner nimmt in der ersten Folge Fleisch sowie Fleischersatzprodukte unter die Lupe.

Gecheckt Verbrauchermagazin • 29.02.2024 • 20:15 Uhr

Der Lebensmittelcheck bei RTL Nachdem die Spinnen und die Kakerlaken im Dschungelcamp verschlungen sind, setzt RTL wieder auf seriösere Esskultur. "Gescheckt" heißt es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Moderatorin Mareile Höppner will die Geschmacksnerven zweier Großfamilien in puncto "Mischkost, Veganer, Vegetarier, Flexitarier" testen. Auf dem Prüfstand stehen "Fleisch sowie Fleischersatzprodukte in Bezug auf Geschmack, Preis und Gesundheit".

Doch nicht genug damit: Im Selbstversuch eines Zwillingspaars soll bewiesen werden, "wie sich auch Gene durch die Menge an Fleischprodukten verändern können". In einer weiteren Food Story gewähren große Firmen "exklusive Einblicke in die Produktion".

Die "Superschnapper" im Anschluss Auf großes Interesse könnten auch die um 22.35 Uhr folgenden "Superschnapper" treffen. Im Zeichen wachsender Inflation besonders bei Lebensmitteln kommen die Ratschläge des Verbraucherexperten Ron Perduss für das Einkaufsverhalten gewiss gut an. Gefragt wird unter anderem: "Wie gelingt eine Mahlzeit für unter drei Euro?" und: "Kommt eine vierköpfige Familie mit weniger als 55 Euro pro Woche für Lebensmittel aus?"

Die Reihe wird danach in losen Folgen mit Tipps für den Urlaub und fürs Wohnen fortgesetzt. Die weiteren Termine stehen noch nicht fest.

Gecheckt – Do. 29.02. – RTL: 20.15 Uhr