Gefragt - Gejagt 2022: Neue Folgen laufen ab Mitte Juni

Die ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" feiert 2022 ihr Jubiläum: Vor zehn Jahren ging das Format erstmals auf Sendung. Ab Mitte Juni gibt es neue Folgen im ARD-Vorabendprogramm.

Die neue Staffel startet am 20. Juni 2022. Die insgesamt 78 neuen Folgen laufen wie immer um 18 Uhr. Damit übernimmt "Gefragt - Gejagt" im Sommer wieder den Sendeplatz von "Wer weiß denn sowas?".

Moderator Alexander Bommes drückt allerdings nicht den Jägern die Daumen, sondern fiebert mit den Kandidaten mit. "Es wäre ein Leichtes gewesen, mich in den vergangenen zehn Jahren mit unserer Quizelite zu verbünden - aber man wird ja auch nicht Fan des FC Bayern München, nur, weil der immer gewinnt. Also werde ich die Jägerin und die Jäger auch weiterhin gemeinsam mit unseren mutigen Kandidatenteams bekämpfen. Und zwar genauso wie an jedem Tag dieser zehn Jahre: mit Genuss, Freude und viel Dankbarkeit", sagt der frühere Handball-Profi und heutige "Sportschau"-Moderator.

Vor zehn Jahren startete "Gefragt - Gejagt" mit sechs Folgen im NDR Fernsehen, bevor die Quizshow 2015 ins Erste auf ihren bis heute angestammten Sendeplatz umzog. "Wir feiern den runden Geburtstag mit einem großen Jubiläumsquiz am Samstagabend in der ARD und einer ganz besonderen Überraschung für alle Quiz-Fans", kündigt Andreas Gerling, verantwortlich für Show, Musik und Quiz beim NDR, an. Geplant ist die große Samstagabendshow am 13. August 2022 um 20.15 Uhr im Ersten.

In der Quizshow treten pro Folge vier Kandidaten gegen einen Jäger an. Gespielt wird über drei Quizrunden: Zunäcst müssen alle Kandidaten durch eine Schnellraterunde durch, dann müssen sie jeweils im direkten Duell mit dem Jäger ihren Vorsprung verteidigen. Im Finale treten dann alle Kandidaten, die es soweit geschafft haben, zusammen gegen den Jäger an.