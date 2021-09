Gefragt - Gejagt: Adriane Rickel ist die neue Jägerin

Die Jäger von "Gefragt - gejagt" bekommen endlich wieder weibliche Unterstützung: Adriane Rickel wird am Montag ihren ersten Auftritt in der ARD-Quizshow haben.

Neben Sebastian Jacoby, Klaus Otto Nagorsnik, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Manuel Hobiger ist die Jägerin somit die Sechste im Team der Quiz-Experten. Bislang war sie bei "Gefragt - gejagt" begeisterte Zuschauerin. "Am meisten freue ich mich auf die vielen Fragen aus allen möglichen Gebieten in gleichbleibend hoher Qualität. Das war schon für mich als Zuschauerin der Grund, 'Gefragt - Gejagt' zu lieben", sagt die 47-Jährige. Ich freue mich ungeheuer, dass ich jetzt als Jägerin dabei sein darf. Alexander Bommes als der 'natürliche Feind' der Jäger ehrt mich schon seit der ersten Probe mit freundlichem Spott."

Adriane Rickel quizt schon seit der Schulzeit. Seit 2018 ist sie Mitglied im Deutschen Quiz-Verein. Die Hobby-Köchin war 2019 beste Frau in der Deutschland-Cup Gesamtwertung.

"Ich freue mich sehr, eine der stärksten Quizzerinnen Deutschlands endlich in der 'Gefragt Gejagt'-Familie begrüßen zu können", sagt Andreas Gerling, verantwortlich für Show, Musik und Quiz beim NDR, über den Neuzugang: "Mit Wissen, Schnelligkeit, langjähriger Quiz-Erfahrung, starken Nerven, Coolness und Humor bringt Adriane Rickel als Jägerin alles mit, damit 'Gefragt - Gejagt' künftig noch spannender und noch unterhaltsamer wird."

Am 13. September hat Adriane Rickel ab 18.00 in der ARD-Quizshow ihren ersten Auftritt. Die aktuelle Staffel von "Gefragt - gejagt" läuft noch bis Anfang Oktober. Rickel ist die zweite Frau, die sich als Jägerin in der Show versucht, Grazyna Werner hatte als Jägerin nur wenige Auftritte.