"Germany's Next Topmodel" 2025 mit Klaas Heufer-Umlauf: Heidi Klums Pläne für die 20. Staffel

Als Germany’s Next Topmodel – oder kurz: GNTM – am 25. Januar 2006 zum ersten Mal auf ProSieben zu sehen war, haben vermutlich nur die größten Optimisten mit einer so langen Erfolgsgeschichte gerechnet. 2025 startet bereits die 20. Staffel der Jubiläumsshow. Ein Erfolgsgeheimnis dürften die stetigen Anpassungen des Formats sein. Auch bei der Jubiläumsstaffel gibt es einige Neuerungen, wobei Heidi Klum als Moderatorin natürlich weiterhin die große Konstante bleibt.

Geschlechtertrennung bei GNTM 2025 In der 19. Staffel von GNTM hat Heidi Klum zum ersten Mal nicht nur Frauen, sondern auch Männer gecastet, die im Wettkampf gegeneinander ihre Model-Qualitäten beweisen mussten. Am Ende gab es dann sowohl ein männliches und ein weibliches Topmodel auf dem Cover des Magazins „Harper’s Bazaar“ zu sehen. In der Jubiläumsstaffel unterscheidet sich das Prozedere noch einmal. Denn hier haben Männer und Frauen zunächst getrennte Shows. Der Wettkampf zwischen den Geschlechtern ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.

Die doppelte Ladung Germany’s Next Topmodel Fans dürfen sich 2025 über noch mehr GNTM freuen. Denn die Geschlechtertrennung sorgt für noch mehr Shows. Die Möchtegern-Models laufen nämlich eineinhalb Monate lang zweimal pro Woche im Fernsehen. Heidi Klum begründet die Veränderung folgendermaßen: „Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys!“

Heidi holt sich wieder Unterstützung Auch wenn Moderatorin Heidi Klum maßgeblich für die Entscheidungen über das Weiterkommen und Ausscheiden – „Ich habe heute leider kein Foto für Dich“ – der Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich ist, hat sie in diesem Jahr wieder Unterstützung. Wieder einmal spielt dabei ihre Familie eine wichtige Rolle. Ob es ein weiteres Mal Musik von „Tokyo Hotel“ – der Band ihres Mannes Tom Kaulitz – gibt, ist allerdings noch nicht klar. In der ersten Folge ist auf jeden Fall Heidis Tochter Leni mit am Start. Das Model war schon 2022 als Gastjurorin bei GNTM zu sehen und posierte im selben Jahr zusammen mit Frau Mama auf dem Titelbild von „Harper’s Bazaar Germany“. In den Shows, in denen sich Heidi ganz auf die männlichen Kandidaten konzentriert, gibt es zudem prominente Unterstützung. Hier ist nämlich das britische Topmodel Naomi Campbell mit dabei. Ein weiterer Gast ist Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Der gelernte Friseur hat angeblich in der Umstyling-Folge sogar selbst zur Schere gegriffen. Heidi Klums Kommentar dazu sorgt für Spannung: „Es ging ein kleines bisschen schief.“

Der Zeitplan von GNTM 2025 Die Dreharbeiten zur 20. Staffel der Castingshow laufen seit dem 8. Oktober 2024. Doch bis zur TV-Premiere dauert es noch etwas. Diese ist nämlich erst für Donnerstag, 13. Februar 2025, geplant. Während an diesem Tag nur die weiblichen Models zu sehen sein werden, laufen am 18. Februar erstmals die „Male-Models“ über den Catwalk. Am 27. März und damit in der 13. Folge der Show ist die Geschlechtertrennung dann aufgehoben. Ab dann läuft die Show immer am Donnerstag um 20:15 Uhr. Zu sehen ist GNTM sowohl bei ProSieben als auch bei Joyn. Wer den Streamingdienst nutzt, soll zudem exklusive Einblicke einhalten.