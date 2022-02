Germany's next Topmodel 2022: Casting-Show erfindet sich neu

Heidi Klum wirft in der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" lang etablierte Schönheitsideale über Bord und lässt nun auch "Best Ager Models" zu. Lesen Sie hier alles zur GNTM-Revolution.

Fast 16 Jahre sind vergangen, seit Heidi Klum am 29. März 2006 die erste Siegerin ihrer Show "Germany's Next Topmodel" kürte. Im Finale in Köln konnte sich damals die 17-jährige Schülerin Lena Gercke gegen ihre Konkurrentinnen Yvonne Schröder und Jennifer Wanderer durchsetzen, beide ebenfalls 17 Jahre alt. Heute ist die mittlerweile 33-jährige Gercke erfolgreiche Fernsehmoderatorin, ihre Kontrahentinnen sind hingegen längst in der Versenkung verschwunden. Und Heidi Klum? Ist mit ihrem Castingformat noch immer auf Sendung. Alle Infos zur neuen Staffel lesen Sie hier.

Seit den Anfängen hat sich so einiges getan bei "GNTM": Die Jury – mit Ausnahme von Klum – wurde erst ausgetauscht, dann neu interpretiert (Thomas Hayo und Michael Michalsky fungierten über drei Staffeln hinweg als "Teamcoaches") und mittlerweile quasi gänzlich abgeschafft. Seit Staffel 14 duldet die GNTM-Chefin keine anderen Götter mehr neben sich, stattdessen dürfen wöchentlich wechselnde Gastjurorinnen und -juroren bei der Entscheidung neben Heidi Klum sitzen und zumindest den Anschein erwecken, einen Einfluss darauf zu haben, wer ein Foto bekommt und wer nicht.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das Alter spielt keine Rolle mehr Auch die Auswahlkriterien für potenzielle Teilnehmerinnen haben sich im Laufe der Jahre gewandelt. Waren etwa die Finalistinnen der ersten drei Staffeln noch allesamt sehr weiß, sehr dünn und sehr jung, schien nach und nach nur noch letztere Eigenschaft eine unumgängliche Teilnahmevoraussetzung für eine "Topmodel"-Kandidatin zu sein. Nun, so wurde bereits im November bekannt, soll auch das Alter keine Rolle mehr spielen.

Wie Heidi Klum bei einer exklusiven Visite am Set auf Mykonos verriet, wird GNTM 2022 (Start: Donnerstag, 3. Februar, 20.15 Uhr, auf ProSieben) so divers wie nie zuvor: "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Die Kleinste ist 1,54 Meter, die Größte ist 1,93. Die Kleidergrößen gehen von 30 bis 54. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68!"

Es ist, blickt man auf die bisherige Historie der Casting-Show, nicht weniger als eine Revolution: Mit 68 Jahren ist Kandidatin Barbara die älteste GNTM-Teilnehmerin aller Zeiten. "Ich denke, dass ich hier ein Zeichen setze für alle älteren Damen", sagt Barbara beim Dreh auf Mykonos. "Wenn man jung ist, ist das alles einfacher. Aber wenn man etwas wirklich will, kann man es auch schaffen." Auch ihre vier Kinder und fünf Enkelkinder seien überzeugt davon, dass sie gute Chancen auf den Sieg habe, so die gelernte Friseurin.

Eine GNTM-Teilnehmerin, deren Enkelkinder sie zu Hause vom Sofa aus anfeuern – das gab es tatsächlich noch nie. Mit 23 Jahren war die letztjährige Gewinnerin Alex Mariah Peter bislang die älteste Siegerin der Show. Nun stehen die Chancen gut, dass dieser Rekord bereits in wenigen Monaten überboten wird. Neben Barbara sind mit Kandidatinnen wie Lieselotte (66), Martina (50) und Pauline (32) nämlich so einige Frauen – ja, Frauen, nicht "Mädels" – mit an Bord, die die Pubertät bereits seit längerem hinter sich gelassen haben.

Gibt es Jobs für die "Best Ager Models"? Welchen Einfluss diese Neuerung auf die bisherige Dynamik der Sendung haben wird, bleibt natürlich abzuwarten. Vor dem obligatorischen Zickenkrieg, der jedes Jahr aufs Neue das Publikum spaltet und in der Vergangenheit sogar Diskussionen über "extremes Mobbing" anstieß, wird der höhere Altersdurchschnitt die Show wohl kaum bewahren. Ebenfalls bleibt offen, ob die sogenannten "Best Ager Models" auch bei den Anbietern aus der Modebranche auf Begeisterung stoßen werden.

Auch Klum selbst äußerte im Vorab ihre Zweifel, ob die Branche tatsächlich für mehr Diversität bereit ist. "Alle haben natürlich eine riesen Klappe und behaupten, das zu wollen. Jetzt müssen wir abwarten, ob das nur Gerede ist oder ob die Models auch wirklich gebucht werden", so die 48-Jährige. "Letztendlich ist der Kunde derjenige, der das entscheidet, nicht ich. Ich freue mich darüber, und ich hoffe natürlich, dass wir das weiterhin noch mehr ändern können."

Wird "Germany's Next Topmodel", eine Show, die jahrelang dafür in der Kritik stand, ungesunde Schönheitsideale zu propagieren, nun wirklich Vorreiter in Sachen Inklusion im deutschen TV? Lobenswert ist die stetige Weiterentwicklung der Sendung allemal – da könnten sich in dieser Hinsicht erzkonservative Formate wie die RTL-Kuppelshows "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" getrost eine Scheibe abschneiden. Doch trotz aller Bemühungen der letzten Jahre scheint die Sendung ihren Ruf nicht so schnell loszuwerden: In einer 2018 durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov etwa stimmten 74 Prozent der Befragten der Aussage zu, GNTM vermittle ein falsches Schönheitsideal.

Zwar standen 2021 mit der transgeschlechtlichen Alex Mariah Peter, Plus-Size-Model Dascha Carriero, der aus Syrien geflüchteten Soulin Omar und der nur 1,68 Meter großen Romina Palm vier junge Frauen im Finale, die es noch 2006 wohl gar nicht erst durchs Casting geschafft hätten. Eine phänomenale Entwicklung, die den gesellschaftlichen Trend hin zu mehr Offenheit und Toleranz widerspiegelt wie kaum ein anderes großes Reality-Format. Und trotzdem: Die Quoten stagnieren seit langem, vom Bestwert von fast 25 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (Stand: 2009) konnten die Macher in den vergangenen Jahren nur noch träumen.

Neue Kandidatinnen = neue Zielgruppe? Die Entscheidung, auch ältere Models am Wettkampf teilnehmen zu lassen, könnte dies nun ändern. Immerhin sind es derzeit vor allem junge Menschen, inbesondere Frauen, die die Sendung verfolgen. Mit älteren Kandidatinnen könnten demnach auch ältere Zuschauerinnen als neues Zielpublikum gewonnen werden. Barbara zumindest hat das Format bereits vor langer Zeit überzeugt: "Ich habe von Anfang an GNTM geguckt. Ich fand das immer toll!"

Ob das so bleibt, wird im Frühjahr bei ProSieben zu sehen sein – etwa dann, wenn sich die sportliche Seniorin bei Herausforderungen wie Unterwassershootings und Catwalks in schwindelerregender Höhe beweisen muss. Denn geschont wird auch in diesem Jahr niemand, wie Heidi Klum vorab verriet: "Ich berücksichtige bei den Challenges nicht, dass Ältere dabei sind. Es ist eine Competition, die müssen das genauso machen wie die Jüngeren, sonst wäre es ja unfair."