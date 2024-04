„Gestrandet… in den Flitterwochen“: Alle Infos zur neuen Sat.1-Datingshow

In der neuen Sat.1 Show wird geheiratet, noch bevor ein echtes Kennenlernen stattfindet. In „Gestrandet… in den Flitterwochen“ heiraten Singles einen völlig Unbekannten und verbringen romantische Flitterwochen auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean.

Das Konzept Das Konzept von „Gestrandet… in den Flitterwochen“ erinnert an die Sat.1 Datingshow „Hochzeit auf den ersten Blick“. Nun geht Sat.1 mit einer weiteren Reality-Show an den Start – mit altbekannten Mustern. Zwölf Singles wagen den Sprung ins kalte Wasser: Erst wird geheiratet, dann folgt das Kennenlernen. Nach der Hochzeit mit einem bis dahin völlig Unbekannten verbringen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Flitterwochen gemeinsam und ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean. Hier haben sie die Möglichkeit, sich fernab von äußeren Einflüssen ganz in Ruhe kennenzulernen und in ihrem Ehepartner die tatsächlich große Liebe zu finden.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Ähnliches Konzept „Gestrandet… in den Flitterwochen“ erinnert nicht zufällig an die Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. Auch hier treten heiratswillige Singles vor den Traualtar ohne einander vorher jemals gesehen oder gesprochen zu haben. Auch das neue Format wurde von derselben dänischen Produktionsfirma „Snowman Productions“ konzipiert. In fünf Ländern wurde das Format unter dem internationalen Titel „Stranded on Honeymoon Island“ schon verkauft. Dazu gehören u.a. Portugal, Australien und die Niederlande.

Start der Datingshow Am 17. April 2024 startet die Sendung auf Sat.1 mit sechs geplanten Folgen. Wer jetzt schon neugierig geworden ist, kann die Show bereits eine Woche eher auf Joyn streamen. Hier die voraussichtlichen Sendetermine im Überblick:

• 1. Folge: Mittwoch, 17. April 2024, ab 20:15 Uhr

• 2. Folge: Mittwoch, 24. April 2024, ab 20:15 Uhr

• 3. Folge: Mittwoch, 01. Mai 2024, ab 20: 15 Uhr

• 4. Folge: Mittwoch, 08. Mai 2024, ab 20:15 Uhr

• 5. Folge: Mittwoch, 15. Mai 2024, ab 20:15 Uhr

• 6. Folge: Mittwoch, 22. Mai 2024, ab 20:15 Uhr