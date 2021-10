Gil Ofarim wird bedroht: "Ich habe mich zur Zielscheibe gemacht"

Der 39-Jährige berichtete beispielhaft von Drohnachrichten und Anfeindungen, die er seit Veröffentlichung seines Videos erhält. "Ich habe gestern eine Nachricht bekommen: 'Bei der nächsten Säuberung bist du ganz vorne dabei, mein Freund'." Ofarim betonte: "Das ist nicht ganz Deutschland. Aber wir dürfen nicht weiter wegschauen und so tun als wäre das nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Dieser Teil ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wenn man so etwas mitbekommt, muss man seinen Mund aufmachen und was dagegen tun."

In der Öffentlichkeit hatten sich zahlreiche Menschen, darunter auch viele Promis, mit Gil Ofarim solidarisiert. "In erster Linie bekomme ich viel Solidarität, was guttut. Gleichzeitig frage ich mich, ändert das was an der Situation oder verpufft es wie immer?", so der Musiker, der auch betonte: "Nun ist es mir passiert, einer Person mit blauem Häkchen auf Social Media. Aber es passiert jeden Tag auf der Straße."