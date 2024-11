"Giovanni Zarrella Show" nach Kritik: Gibt es Änderungen in der neuen Ausgabe?

Zuletzt wurde die Kritik an Schlager-TV-Shows, wie von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella, immer lauter. Nicht nur Zuschauer, sondern auch Schlagerstars kritisierten das Vorgehen in den Sendungen. Am 9. November wird Giovanni Zarrella wieder auf Sendung gehen. Ob sich nun etwas am Konzept der Schlagershow geändert hat?

Die Vorwürfe der Stars Immer die gleichen Gäste treten in deutschen Schlagershows auf. So der Vorwurf der Zuschauer und mittlerweile auch die Kritik zahlreicher Schlagerstars. "Wenn ich einschalte, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob gerade die aktuelle oder die Show aus dem Vorjahr ausgestrahlt wird. Da hat mir die 'ZDF-Hitparade' früher schon besser gefallen", fand Klaus Baumgart vom Schlager-Duo Klaus & Klaus gegenüber web.de klare Worte. "Es wird offenbar vergessen, was die Fans wirklich wollen", schloss sich Sängerin Laura Wilde der Kritik an. Auch Sänger Maxi Arland wundert so ein Vorgehen: "Wenn man neue Lieder hat, dann bietet man sich natürlich allen möglichen Sendungen an und fragt sich dann schon, warum man da nicht eingeladen wird."

Schlagerstars und ihr Boykott Heino erklärte, in der Show von Florian Silbereisen überhaupt nicht mehr auftreten zu wollen. "Ich habe keine Lust, für 500 Euro drei Tage unterwegs zu sein und aufzutreten – Hotel bezahlen, Essen bezahlen", erklärte der 85-Jährige seine Entscheidung im Podcast von Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden. Vanessa Mai kritisierte zwar nicht die Bezahlung, der Ablauf der Silbereisen-Sendung soll allerdings kein Platz für Freiheiten gelassen haben. Alles soll, wie in einem Drehbuch, geplant worden sein - Tränen und große Emotionen seien dabei immer erwünscht gewesen. Sieben Jahre boykottierte die Sängerin die Sendung des Schlagerstars, bis sie in der letzten "Schlagerboom"-Ausgabe ein überraschendes Comeback hinlegte. Warum sie ihre Meinung geändert hat, ist bislang noch unklar.

Gibt es Änderungen nach der Kritik? Am 9. November 2024 gibt es eine neue „Giovanni Zarrella Show“, die live im ZDF ausgestrahlt werden soll. Nach der Kritik ist ein Blick auf die kommende Gästeliste interessant. Haben die Verantwortlichen reagiert? Nein, haben sie (noch) nicht. Die Gäste in der neuen „Giovanni Zarrella Show"-Ausgabe sind zwar hochkarätig und werden für gute Unterhaltung bei den Schlagerfans sorgen, doch die geforderte Abwechslung wird es nicht geben. Diese Stars sind zu Gast: