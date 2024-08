"Goodbye Deutschland"-Auswanderin liebte psychopathischen Totschläger: Rückkehr an den Ort

Julia Siefert-Winter erlebt im VOX-Doku-Format 'Goodbye Deutschland' eine traumatische Zeit in Lappland mit einem psychopathischen Totschläger. Nach ihrer Flucht kehrt sie nun für ein Special der Sendung zurück, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen.

Julias Horrorgeschichte

Zynisch war die Inszenierung, die ihr Ex-Verlobter Sven H. (52) "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Julia Siefert-Winter (31) hinterlassen hatte und von der sie nun in der aktuellen Special-Folge der VOX-Dokusoap erzählte. Fast ihren ganzen Besitz hatte er verbrannt, darunter das letzte Erinnerungsstück an ihren geliebten Opa, einen alten Sessel. Einzig eine DVD ließ er im Regal zurück, Name des Films: "P.S.: Ich liebe dich".