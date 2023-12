"Große Promi-Büßen": Lovestory zwischen Gloria und Patrick nimmt abruptes Ende!

Das Finale ist zum Greifen nahe – Jeder, der jetzt noch im Büßer-Camp ist, will bis zum Schluss durchhalten. Oder? Ein Promi sieht das offenbar anders…

Situation zwischen Gloria Glumac und Yvonne Woelke eskaliert Nach der Exit-Challenge, in der sich Gloria Glumac gegen Emmy Russ durchsetzen konnte, herrscht Eiszeit im Camp. Weil sie beim „Tribunal der Looser“ die meisten Nominierungsstimmen erhalten hat, ist Gloria sauer. „Wenn ich meine Runde der Schande schon gehabte hätte, wäre es kein Problem“, betont die 31-Jährige. So aber würde man ihr die Gelegenheit nehmen, Reue zu zeigen. Ihre Wut bekommt vor allem Schauspielerin Yvonne Woelke zu spüren. „Laber mich nicht voll! Halt deine dumme Schnauze!“, schreit Gloria sie an. „Bei dir hackt’s ja wohl“, entgegnet Yvonne schockiert. Bauer Patrick muss dazwischen gehen, damit die Situation nicht völlig eskaliert.

Am nächsten Morgen haben sich die Gemüter wieder halbwegs beruhigt. Gloria entschuldigt sich bei Yvonne, die wiederum mit Kalkül ihrer Kontrahentin rechnet: „Vielleicht macht sie das nur, damit ich sie nicht wähle.“ Seis drum – Gloria vertreibt sich die Zeit im Camp lieber mit Patrick. Dass die beiden offensichtlich Gefallen aneinander gefunden haben, ist kaum zu übersehen. Sogar ein Wiedersehen nach der Show haben die beiden schon fest geplant. Bevor es so weit ist, steht für Gloria die lang ersehnte „Runde der Schande“ an.

Patrick schockiert von Glorias Bildern Hier konfrontiert Olivia Jones sie mit ihrem aggressiven Verhalten gegenüber ihrem Noch-Ehemann Nicola Glumac. „Du degradierst ihn zu deinem emotionalen Fußabtreter“, betont Olivia Jones. Glorias verletzende Aussagen schocken auch die anderen Promis. „Ich war natürlich geschockt von Glorias Bildern“, gesteht Patrick und fügt an: „Allerdings, wenn Gloria auf einen Mann trifft, der ihr die Stirn bietet, tut ihr das vielleicht auch ganz gut. Ob ich dieser Mann bin, wird sich zeigen.“ Für Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel ist das Ding mit Gloria dagegen durch: „Was Gloria da getan hat finde ich unterste Schublade. Das ist nur Verletzung. Gloria ist ein Mensch, mit dem ich niemals etwas zu tun haben möchte.“

Eric Sindermann kommen die Tränen Auch der selbsternannte Modekönig Eric Sindermann stellte sich seinen Ausrastern im „Sommerhaus“ sowie bei „Promi Big Brother“. „Eigentlich habe ich mir nichts vorzuwerfen“, grinst Eric. Er nutze seine TV-Auftritte bewusst, um seine Mode besser zu verkaufen. Doch Olivia sticht eines ins Auge: „Es ist immer derselbe wunde Punkt: Hältst du dich selbst für dumm, oder bist es vielleicht wirklich und hast Angst, man kommt dir auf die Schliche?“

Für seine Antwort reist Eric gedanklich nochmal zurück in die Jugend. „Ich wurde von der siebten Klasse an gehänselt“, erzählt er mit Tränen in den Augen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung habe er sich Respekt verschaffen können – Ein falsches Signal, das er noch heute in vielen verbalen Ausrastern erkenne. „Die wichtigste Erkenntnis ist, dass du nicht über anderen stehst“, resümiert Olivia Jones und brummt ihm zur Strafe auf, die Füße seiner Mit-Camper zu waschen. Eric trägt’s mit Fassung.