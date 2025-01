Große Veränderung bei „Mord mit Aussicht“ und Katharina Wackernagel

Die ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ feierte große Erfolge, musste aber dennoch zuletzt einen herben Quotendämpfer verdauen. Doch der Sender will an dem Krimi mit Katharina Wackernagel festhalten. Es soll einiges anders werden. Dabei werden sogar die Zuschauer und ihre Wünsche einbezogen. Wir haben einen Blick auf die Pläne für die kommenden Folgen geworfen.

Konkrete Details zu den Änderungen bleiben bisher offen. Doch die Zuschauer müssen sich auf eine lange Wartezeit bis 2027 einstellen. Das gibt den Machern ausreichend Raum, um innovative Ansätze zu entwickeln. „Wir wollen näher an die Wünsche der Fans rücken und die Serie inhaltlich weiterentwickeln“, so Bickel.

Fans müssen sich damit erneut in Geduld üben. Schon die vergangene Staffel war in zwei Teile aufgespalten, mit längeren Pausen zwischen den Ausstrahlungen. Doch gerade die Rückbesinnung auf das, was „Mord mit Aussicht“ einst so erfolgreich machte, könnte der Serie zu einem triumphalen Comeback verhelfen.