"Großstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr": Kritik zum Spielfilm der Krimi-Serie

"Vier Tatzeugen – verängstigt, verschlafen, verschwunden, verreist." Was sich anhört, wie eine Poetry Slam-Performance, ist die aufgebrachte Bemerkung von "Großstadtrevier"-Chefin Frau Küppers (Saskia Fischer), nachdem ihre Polizistin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) in der Hamburger U-Bahn brutal zusammengeschlagen wurde. Deren Trauma nach dem Horror-Erlebnis stand im Mittelpunkt einer überraschend düsteren 90-Minuten-Folge der Dauerbrennerserie aus dem Jahr 2021, die nun auf dem Sendeplatz des ARD-"FilmMittwochs" wiederholt wird. Die Erstausstrahlung erreichte fast sieben Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 23,4 Prozent. Doch zurück zum Plot: Obwohl im U-Bahn-Wagon und auf dem Bahnsteig, wo die Polizistin gepeinigt, verhöhnt und gefilmt wurde, zahlreiche Zeugen anwesend waren, griff niemand ein. Schockiert von den Erlebnissen ist nicht nur Nina selbst.

Auch ihre Kollegen vom Hamburger PK14 können nicht einfach zur Normalität übergehen, selbst als Nina nach einiger Zeit in den Dienst zurückkehrt. Ihr Partner Lukas Petersen (Patrick Abozen) kümmert sich ebenso liebevoll um seine "Mitfahrerin" wie der Rest des vom Vorabend bekannten "Großstadtrevier"-Ensembles. Alle sind bemüht, den Fall aufzuklären. Auch weil sie merken: Nina und das gesamte PK14 werden nie mehr unbeschwert arbeiten können, solange die zutiefst beschämende und frustrierende Tat nicht aufgeklärt wurde. Als die Polizisten endlich erste Spuren finden, kommt eine ungeahnte Dynamik in den Fall.

Jan Fedder, der Kiez und die 80er – das waren noch Zeiten

Nicht mehr der am 30. Dezember 2019 verstorbene Volksschauspieler Jan Fedder und die "großen Haie und kleinen Fische", welche Truck Stop in altdeutscher Country-Ästehtik im Titellied besingen, prägen heute das Image der Serie, sondern modernere Themen und Erzählweisen. Man will weg von der schunkeligen Kiezgemütlichkeit, die in der Realität ohnehin kaum noch zu finden ist, hin zu abgründigeren Geschichten. Dass "Großstadtrevier"-Stammautor Norbert Eberlein so etwas kann, bewies er mit seiner Grimme-Preis-gekrönten Frankfurter Gangster/Musiker-Saga "Beats" (Amazon).