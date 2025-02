Hättest du's gedacht? Spannende Fakten zu "Germany's Next Topmodel"

„GNTM“: Warum eigentlich immer Los Angeles?

Langjährige Zuschauer von „Germany’s Next Topmodel“ dürften Los Angeles inzwischen fast so gut kennen wie ihre Nachbarschaft. Denn die Show macht in der US-Großstadt mehr als nur regelmäßig Station. Tatsächlich führte in 19 von 20 Staffeln die Reise dorthin – nur nicht in Staffel 16, als wegen der COVID-19-Pandemie weitreichende Reisebeschränkungen herrschten. Das sorgt einerseits für internationales Flair. Andererseits drängt sich die Frage auf, warum die Show in anderen bekannten Mode(l)metropolen wie Paris, Mailand oder New York deutlich seltener gastiert. Die Antwort findet sich in den Verträgen von Host Heidi. Dort ist festgelegt, dass die Dreharbeiten vor allem in Los Angeles stattfinden müssen. Dort wohnt das deutsche Model. Kein Wunder also, dass in Staffel 7 nach zwei Wochen Dreharbeiten in Deutschland sowie Thailand direkt dreieinhalbmonatige Drehs in Los Angeles folgten und Staffel 18 gleich in der Stadt der Engel startete.