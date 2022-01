Handball-EM 2022 im TV: Übertragung, Livestreams und Kommentatoren

Vom 13. bis 30. Januar 2022 findet in Ungarn und der Slowakei die Handball-Europameisterschaft statt. Die Deutschland-Spiele und weitere Partien sind im Free-TV zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Die ARD zeigte die ersten beiden Vorrundenspiele des DHB-Teams. Das ZDF überträgt das dritte Vorrundenspiel. Danach sind jeweils zwei Hauptrunden-Spiele im ZDF und zwei in der ARD zu sehen. Ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde die ARD übertragen, ein Finale mit deutscher Beteiligung das ZDF.

Die Deutschland-Spiele im Überblick:

Vorrunde:

Freitag, 14. Januar: Deutschland - Belarus (33:29)

Sonntag, 16. Januar: Deutschland - Österreich (34:29)

Dienstag, 18. Januar: Polen - Deutschland (ZDF, 17.45 Uhr)

Hauptrunde:

Deutschland steht bereits nach zwei Vorrunden-Spieltagen genau wie der abschließende Vorrunden-Gegner Polen in der Hauptrunde und wird seine vier Hauptrunden-Spiele in Gruppe 2 bestreiten. Einer der deutschen Gegner wird Spanien sein, die weiteren Konkurrenten müssen noch am letzten Vorrunden-Spieltag ermittelt werden.