Handball-WM 2023 im TV: Wann und wo werden die Deutschland-Spiele übertragen

Vom 11. bis 29. Januar findet in Polen und Schweden die Handball-WM 2023 statt. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Livestreams und zum Spielplan der deutschen Mannschaft.

Wo findet die Handball-WM 2023 statt? Gespielt wird in Schweden und Polen. Die Austragungsorte in Polen sind Krakau, Danzig, Kattowitz und Plock. Schweden stellt die Arenen in Stockholm, Kristianstad, Göteborg, Jönköping und Malmö. Das Finale wird in Stockholm ausgetragen.

Wo wird die Handball-WM 2023 übertragen? Die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft sind in der ARD und im ZDF zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Spiele auf und übertragen sowohl im linearen TV als auch per Live-Stream (hier geht's zum Live-Stream der ARD; den Live-Stream des ZDF finden Sie hier).

Eurosport zeigt bis zu 15 Spiele der Handball-WM, allerdings nur solche ohne deutsche Beteiligung. U.a. werden beide Halbfinalspiele und das Finale bei Eurosport übertragen (falls ohne deutsche Beteiligung).

Wer alle Spiele der Handball-WM sehen möchte, ist bei Streaming-Anbieter Sportdeutschland.TV richtig. Der Online-Sportsender bietet den Nutzern ein Turnierticket für 15 Euro, das Zugang zu allen Spielen gewährt. Über 80 der 112 Spiele sind exklusiv beim Streaming-Anbieter zu sehen.

Gegen wen spielt Deutschland bei der Handball-WM? Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielte in Gruppe E gegen Katar, Serbien und Algerien. In der Hauptrunde geht es gegen Argentinien, die Niederlande und Norwegen. Die ersten drei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierten Mannschaften bleiben in der Hauptrunde auf dem Punktekonto. In der Hauptrunde gibt es vier Gruppen zu je sechs Mannschaften. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Spielplan und Sendetermine der deutschen Mannschaft im Überblick Vorrunde: ZDF: Deutschland – Katar (Freitag, 13. Januar)

ARD: Deutschland – Serbien (Sonntag, 15. Januar)

ZDF: Algerien – Deutschland (Dienstag, 17. Januar) Hauptrunde: In der Hauptrunde überträgt die ARD zwei und das ZDF eines der drei Hauptrundenspiele. Die Gegner sind Argentinien, Niederlande und Norwegen. Wer welches Spiel zeigt, haben die Sender noch nicht bekannt gegeben.

ARD: Deutschland - Argentinien (Donnerstag, 19. Januar. 18 Uhr)

ZDF: Niederlande - Deutschland (Samstag, 21. Januar, 20.30 Uhr)

ARD: Deutschland - Norwegen (Montag, 23. Januar, 20.30 Uhr) K.o.-Runde: Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Viertelfinale erreichen, würde das am Mittwoch, 25. Januar 2023, im ZDF zu sehen sein. Ein etwaiges Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde am Freitag, 27. Januar 2023, in der ARD übertragen. Ein Finale oder Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung wäre am Sonntag, 29. Januar 2023 im ZDF zu sehen sein.

Wer sind die Kommentatoren bei der Handball-WM? ARD: Im Ersten wird Florian Naß die Deutschland-Spiele kommentieren. Als Moderatorin springt Stephanie Müller-Spirra für Alexander Bommes ein. Bommes hatte zuletzt auch schon bei der Fußball-WM aus gesundheitlichen Gründen passen müssen. Als Experte ist wie in den Vorjahren Dominik Klein dabei.

ZDF: Christoph Hamm und Martin Schneider kommentieren die Spiele im Zweiten. Ex-Weltmeister Markus Baur ist Co-Kommentator. Als Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein bei den Übertragungen im Einsatz, als ZDF-Experte an ihrer Seite ist Sören Christophersen dabei

Eurosport: Bei Eurosport kommentiert Uwe Semrau gemeinsam mit dem Experten Pascal Hens als Co-Kommentator.

SportdeutschlandTV: Karsten Petrzika, Tobias Schimon, Sascha Staat und Maik Thiele heißen die Kommentatoren beim Streaming-Anbieter. Ex-Nationalspielerin Ina Großmann und der derzeit verletzte Nationalspieler Timo Kastening sind als Experten dabei.

Welche Spiele zeigt Eurosport bei der Handball-WM? Insgesamt überträgt Eurosport bis zu 15 Partien ohne deutsche Beteiligung live im Free-TV. Darunter das Eröffnungsspiel sowie beide Halbfinals und das Finale, sollte Deutschland vorher ausgeschieden sein.