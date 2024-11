Hans Sigl macht "Bergdoktor"-Spekulationen ein Ende: Wird er bleiben?

DVD-Neuheiten

Die DVD-Highlights der Woche: Im Kampf um die Zukunft Amerikas

Diese Woche erscheinen spannende DVD-Neuheiten: Viggo Mortensen brilliert in 'The Dead Don't Hurt', Kristen Stewart fesselt in 'Love Lies Bleeding' und die zweite Staffel von 'House of the Dragon' entführt in die Welt von Westeros.

