Hans Sigl spricht offen über die Zukunft des "Bergdoktors"

Anfang Januar 2025 hat das Warten auf neue Geschichten von "Bergdoktor" Hans Sigl und seinem Team ein Ende. Am 2. Januar starteten die neuen Eposoden im ZDF. Und wie geht es nach der 18. Staffel weiter? Alle zwei Jahre wird der Vertrag des Schauspielers verlängert. Ob er sich weiterhin für die Rolle verpflichten will und wie es in der nahen Zukunft mit der beliebten Serie weitergeht, darüber hat der 55-Jährige nun aufgeklärt.