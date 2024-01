"Hart aber fair": Louis Klamroth kündigt radikale Veränderungen

Aktuell befindet sich die ARD-Sendung "Hart aber fair" in der Winterpause. Die haben Moderator Louis Klamroth und sein Team genutzt, um an dem Talk-Klassiker einige Änderungen vorzunehmen. Nun wurde das neue Konzept bekannt gegeben.

Neues Gewand, neue Akzente

Er ist der letzte der öffentlich-rechtlichen Polit-Talker, der noch in der Winterpause ist. Erst am Montag, 29. Januar, 21 Uhr, kehrt Louis Klamroth mit "Hart aber fair" ins Erste zurück. Die ausgedehnte Pause haben der Moderator und sein Produktionsteam offenbar genutzt, um den Traditions-Talk der ARD neu zu erfinden. Wie aus einer Sondermitteilung vom Mittwoch hervorgeht, erwartet das Publikum eine ganze Reihe an einschneidenden Neuerungen.