"Hart aber fair": die Gäste in der ersten Sendung von Louis Klamroth

Louis Klamroth führt montags im Ersten durch die Talkshow "Hart aber fair". Hier erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste im ARD-Talk sind.

"Hart aber fair" lief zunächt übrigens im WDR. von 2001 bis 2007 wurde sie in dem Dritten Programm der ARD ausgetrahlt, bevor sie dann ins Hauptprogramm wechselte. Von Anfang an war aber Frank Plasberg der Moderator. In der Sendung wird in der Regel über ein politisches bzw. gesellschaftliches Thema diskutiert. Zu Gast sind Politiker, Experten, Journalisten und manchmal auch Betroffene. Im sogenannten Faktencheck werden die Aussagen der Studiogäste im Nachgang der Sendung überprüft.

Thema und Gäste der kommenden Sendung werden in der Regel am Freitag vor der Ausstrahlung bekanntgeben. In Ausnahmefällen kann es zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier erfahren Sie, wer die nächsten Gäste sind und wie das Thema lautet.

Nächster Sendetermin von "Hart aber fair": Montag, 9. Januar, 21 Uhr, ARD Thema: Ein Land wird ärmer - wer zahlt die Krisenrechnung 2023? Gäste: Lars Klingbeil (SPD, Bundesvorsitzender)

Jens Spahn (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied)

Prof. Dr. Monika Schnitzer (Wirtschaftswissenschaftlerin; Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

Engin Kelik (Metallarbeiter und Familienvater)

Melanie Amann (Journalistin; Mitglied der „Spiegel“-Chefredaktion und Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros) Mehr zum Thema: Debüt für den neuen Moderator Louis Klamroth. Der Nachfolger von Frank Plasberg präsentiert zum ersten Mal "Hart aber fair". Endlich ist es soweit! Ich freue mich sehr auf meine erste 'hart aber fair'-Sendung am kommenden Montag. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich versprechen, dass ich dem erfolgreichen und unverwechselbaren Konzept der Sendung treu bleiben werde. Zugleich können sie sich aber auch auf ein paar Neuerungen freuen, die mein Redaktionsteam und ich an der Sendung vorgenommen haben. Lassen Sie sich also überraschen!"

Das Thema: Das Jahr beginnt mit einer neuen Welle von Preiserhöhungen bei Strom und Heizung. Die Lebensmittelpreise klettern auf Rekordniveau. Geht das jetzt immer so weiter? Wie stark entlasten die Preisdeckel und Hilfen vom Staat? Oder droht vielen der Verlust von Wohlstand auf Dauer?

"Hart aber fair": Klamroth folgt auf Plasberg Im Jahr 2021 feierte "Hart aber fair" sein 20-jähriges Bestehen. "Auf diese Wegstrecke bin ich wirklich stolz. Wir haben einige wichtige Sendungen hingestellt und hoffentlich hier und da Interessantes zu den großen gesellschaftlichen Diskursen beigetragen", sagte der damalige Gastgeber Frank Plasberg in einem Interview. "Die ein oder andere Sendung war auch ein Griff ins Klo – aber das gehört dazu, wenn man fast jeden Montag dran ist. Da braucht man dann tapfere Menschen im Sender, die das mit einem durchstehen. Und die hatten wir immer."

Plasberg wurde für seine Moderation von "Hart aber fair" mit mehreren Preisen ausgezeichnet. U.a. bekam er den Adolf-Grimme-Preis und den bayerischen Fernsehpreis. Im August 2022 gab der WDR bekannt, dass Frank Plasberg zum Jahresende die Moderation der Sendung abgibt. Sein Nachfolger wurde ab 2023 Louis Klamroth.