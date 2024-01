Heidi Klum verrät, was neu ist bei GNTM 2024: "...Dreh ist spürbar anders"

Geschlecht spielt keine Rolle mehr, nun dürfen sich auch Männer auf dem Laufsteg präsentieren. Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" soll laut Senderangaben die diverseste aller Zeiten werden. Nun gab ProSieben auch den Starttermin bekannt: Am Donnerstag, 15. Februar 2024, 20.15 Uhr, startet die 19. Staffel, damit kehrt die Castingshow mit Heidi Klum auf ihren gewohnten Sendeplatz am Donnerstagabend zurück.