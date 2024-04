Heino Ferch berichtet über Wasserleichen-Fund als Kind: "Waren begeistert"

Eine Leiche neben den schwimmenden Kindern

In seiner Rolle als titelgebender Kommissar "Ingo Thiel" (ZDF) sind Heino Ferch schon mehrfach Leichen untergekommen. Im Radio Bremen-Talk "3nach9" berichtete der Schauspieler vor kurzem, als Kind einst tatsächlich eine Wasserleiche gefunden zu haben. "Ich war bei meiner Oma in Waldshut, das ist im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg unweit der Schweizer Grenze", berichtete Ferch Gastgeberin Judith Rakers, die zuvor gefragt hatte, ob er denn privat auch schon einmal etwas "Gruseliges" erlebt habe. Und ob: In einem Freibad am Fluss habe Ferch mit anderen Kindern gespielt: "Ich war zehn, und da kam jemand vorbeigeschwommen, der nicht mehr so ganz geatmet hat."