Heino Ferch entdeckte als Kind eine Wasserleiche - und war "begeistert"

Eine Leiche neben den schwimmenden Kindern

In seiner Rolle als titelgebender Kommissar "Ingo Thiel" (ZDF) sind Heino Ferch schon mehrfach Leichen untergekommen. Im Radio Bremen-Talk "3nach9" berichtete der Schauspieler im vergangenen Jahr, als Kind einst tatsächlich eine Wasserleiche gefunden zu haben. "Ich war bei meiner Oma in Waldshut, das ist im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg unweit der Schweizer Grenze", berichtete Ferch Gastgeberin Judith Rakers, die zuvor gefragt hatte, ob er denn privat auch schon einmal etwas "Gruseliges" erlebt habe. Und ob: In einem Freibad am Fluss habe Ferch mit anderen Kindern gespielt: "Ich war zehn, und da kam jemand vorbeigeschwommen, der nicht mehr so ganz geatmet hat."